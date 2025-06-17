Довыборы в красноярский горсовет пройдут в одном округе

Сессия красноярского горсовета назначила на 14 сентября довыборы в состав муниципального парламента. Они пройдут в одном одномандатном округе — №5.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ

Округ включает в себя часть Кировского и часть Свердловского районов. Депутатский мандат стал вакантным в январе 2025 года, когда свои полномочия по состоянию здоровья сложил Павел Креско, избранный от «Единой России» (ЕР).

«Партию на довыборах представит ветеран СВО Ильяс Валеев»,— сообщили в региональном отделении ЕР. Руководитель краевого штаба «Молодой гвардии Единой России» Ильяс Валеев победил в ходе партийного электронного предварительного голосования, набрав 1,7 тыс. голосов.

Валерий Лавский