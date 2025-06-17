Томичей предупредили о возможном падении частей ракеты-носителя «Ангара»

В Томской области могут упасть части ракеты-носителя «Ангара» после запуска 19 июня с космодрома «Плесецк». «По данным, полученным от госкорпорации "Роскосмос", запуск ракеты планируется в 06:00 по московскому времени. На территорию области могут упасть части ракеты-носителя»,— сообщает департамент защиты населения и территории региона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ

Части ракеты-носителя могут попасть на территории Верхнекетского, Колпашевского, Каргасокского и Парабельского районов. «Падение и разрушение фрагментов ракеты-носителя сопровождается ярким свечением. Жителям Томской области нужно воздержаться от посещения территории района падения в указанное время»,— пояснил глава департамента Сергей Лукин.

Резервная дата запуска установлена на 20 июня.

Александра Стрелкова