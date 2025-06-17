Посевная кампания завершилась в Томской области

В Томской области завершилась посевная кампания. Об этом сообщил губернатор Владимир Мазур.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

По данным главы региона, яровыми засеяно 180 тыс. га. В том числе, под зерновые и зернобобовые культуры отведено 134 тыс. га.

В 2024 году в Томской области было собрано 310,7 тыс. т зерновых и зернобобовых культур, средняя урожайность составила 21,4 ц/га. Масличные культуры были убраны с площади 26,8 тыс. га, было намолочено 36,2 тыс. т при средней урожайности 13,5 ц/га.

Валерий Лавский