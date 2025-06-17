Все аэропорты Московского авиаузла приостановили работу на 25 минут

В московских аэропортах аэропортах Шереметьево, Внуково, Домодедово и Жуковский ввели временные ограничения на полеты. Об этом сообщили в Росавиации.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил об отражении атаки двух беспилотников, летевших в сторону столицы.

Ограничения на полеты также действуют в аэропортах Калуги, Тамбова и Нижнего Новгорода.

Спустя 25 минут в Росавиации сообщили о снятии ограничений на полеты в аэропортах Москвы.