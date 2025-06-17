Аэропорты Калуги и Тамбова приостановили работу

Временные ограничения ввели в аэропорту Калуги, сообщили в Росавиации. Воздушная гавань не выпускает и не принимает авиарейсы.

Зачастую ограничения в аэропортах связаны с возможной атакой БПЛА на регионы России. По информации Минобороны, с 20:00 до 23:30 мск 16 июня средства ПВО уничтожили 51 беспилотник над Белгородской областью.

Спустя 30 минут ограничения также ввели в аэропорту Тамбова. Информация опубликована в Telegram-канале представителя Росавиации Артема Кореняко.