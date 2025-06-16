Депутатская прикосновенность
Суд объяснил, почему отправил в колонию Виктора Плюснина
Пермский краевой суд опубликовал мотивировочную часть апелляционного определения, которым бывший депутат законодательного собрания Виктор Плюснин, его сын Егор и бизнесмен Юрий Рогожников были приговорены к реальным срокам. Как следует из решения, апелляция согласилась с гособвинением, что первая инстанция назначила осужденным слишком мягкое наказание за мошенничество при строительстве дома для детей-сирот и легализацию денежных средств. Суд отметил, что незаконные действия господин Плюснин совершил будучи депутатом, что подорвало авторитет органов госвласти. При этом апелляцию не убедило письмо замминистра строительства, что, являясь членом парламента, осужденный не использовал свое служебное положение в личных целях. Сам Виктор Плюснин и другие осужденные настаивают на своей полной невиновности и намерены обжаловать определение в кассации.
Фото: Дмитрий Астахов
Резолютивная часть решения Пермского краевого суда была оглашена 30 мая текущего года. Апелляция изменила приговор первой инстанции, которым Виктор и Егор Плюснины, а также их деловой партнер Юрий Рогожников были признаны виновными в мошенничестве в особо крупном размере в составе ОПГ и в отмывании более 37 млн руб. Добрянский городской суд назначил им наказание в виде шести, пяти и четырех лет лишения свободы условно. Было установлено, что фактически в жилой дом фигуранты решили переделать недостроенное здание больницы. При этом по условиям контракта подрядчик должен был построить именно новый дом, а не переделывать уже существующий недострой.
С приговором не согласились ни гособвинение, ни осужденные. Как следует из определения, прокуратура предлагала изменить приговор в связи с его мягкостью. В частности, в представлении указывалось, что суд первой инстанции никак не мотивировал назначение осужденным условных сроков. Гособвинитель указал, что преступление Виктор Плюснин совершил с использованием служебного положения. По мнению прокурора, будучи депутатом и председателем инфраструктурного комитета, господин Плюснин получил информацию о запланированных в бюджете денежных средствах на строительство дома для детей-сирот в Добрянке. В результате контракт на это выиграла подконтрольная ему компания, а в итоге дом оказался непригодным для проживания из-за нарушения технологии строительства. По мнению гособвинения, своими действиями Виктор Плюснин подорвал авторитет органов государственной власти. При этом каких-либо мер по погашению ущерба в размере 300 млн руб. фигуранты дела не предприняли.
Виктор и Егор Плюснины, а также Юрий Рогожников просили отменить приговор первой инстанции и оправдать их. Экс-депутат указывал, что не использовал свой статус для совершения преступления. В подтверждение этого он ссылался на письмо заместителя министра строительства региона (его данные в судебном акте не раскрываются.— «Ъ-Прикамье»), в котором чиновник сообщал, что никакую специальную информацию для участников проекта господин Плюснин не собирал, вся она была публичной и находилась в общем доступе. Осужденный считает также, что дом был построен лишь с незначительными недостатками, которые были устранены, а в плохое состояние объект пришел из-за «вандальных» действий со стороны детей-сирот, которые вселились в квартиры. По мнению всех осужденных, экспертиза дома, которая легла в основу обвинения, была выполнена с нарушениями, а другие исследования полностью опровергают версию следствия.
В итоге апелляция решила, что статус депутата Виктор Плюснин использовал с корыстной целью. В частности, он не только имел информацию о реализации программы по переселению сирот, но и осуществлял контроль за реализацией документов, которые предоставлялись для участия в программе. Также он решал с местными властями от имени застройщиков различные вопросы, касающиеся строительства. При этом должностные лица администрации Добрянки воспринимали его именно как депутата и представителя власти и исполняли его требования.
Таким образом, доводы защиты, что господин Плюснин не использовал свою должность для совершения преступления, апелляция сочла неубедительными. В решении указывается также, что суд первой инстанции не принял во внимание обстоятельства и последствия совершения преступлений, в том числе нанесенный бюджету края и Добрянского округа ущерб на сумму более 300 млн руб. При таких обстоятельствах коллегия пришла к выводу, что исправление Виктора и Егора Плюсниных и Юрия Рогожникова невозможно без изоляции от общества.
Осужденные и их защитники намерены обжаловать приговор и определение Пермского краевого суда в кассационной инстанции.