Депутатская прикосновенность

Пермский краевой суд опубликовал мотивировочную часть апелляционного определения, которым бывший депутат законодательного собрания Виктор Плюснин, его сын Егор и бизнесмен Юрий Рогожников были приговорены к реальным срокам. Как следует из решения, апелляция согласилась с гособвинением, что первая инстанция назначила осужденным слишком мягкое наказание за мошенничество при строительстве дома для детей-сирот и легализацию денежных средств. Суд отметил, что незаконные действия гос­подин Плюснин совершил будучи депутатом, что подорвало авторитет органов госвласти. При этом апелляцию не убедило письмо замминистра строительства, что, являясь членом парламента, осужденный не использовал свое служебное положение в личных целях. Сам Виктор Плюснин и другие осужденные настаивают на своей полной невиновности и намерены обжаловать определение в кассации.



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Астахов Фото: Дмитрий Астахов

Резолютивная часть решения Пермского краевого суда была оглашена 30 мая текущего года. Апелляция изменила приговор первой инстанции, которым Виктор и Егор Плюснины, а также их деловой партнер Юрий Рогожников были признаны виновными в мошенничестве в особо крупном размере в составе ОПГ и в отмывании более 37 млн руб. Добрянский городской суд назначил им наказание в виде шести, пяти и четырех лет лишения свободы условно. Было установлено, что фактически в жилой дом фигуранты решили переделать недостроенное здание больницы. При этом по условиям контракта подрядчик должен был построить именно новый дом, а не переделывать уже существующий недострой.

С приговором не согласились ни гособвинение, ни осужденные. Как следует из определения, прокуратура предлагала изменить приговор в связи с его мягкостью. В частности, в представлении указывалось, что суд первой инстанции никак не мотивировал назначение осужденным условных сроков. Гособвинитель указал, что преступление Виктор Плюснин совершил с использованием служебного положения. По мнению прокурора, будучи депутатом и председателем инфраструктурного комитета, господин Плюснин получил информацию о запланированных в бюджете денежных средствах на строительство дома для детей-сирот в Добрянке. В результате контракт на это выиграла подконтрольная ему компания, а в итоге дом оказался непригодным для проживания из-за нарушения технологии строительства. По мнению гособвинения, своими действиями Виктор Плюснин подорвал авторитет органов государственной власти. При этом каких-либо мер по погашению ущерба в размере 300 млн руб. фигуранты дела не предприняли.

Виктор и Егор Плюснины, а также Юрий Рогожников просили отменить приговор первой инстанции и оправдать их. Экс-депутат указывал, что не использовал свой статус для совершения преступления. В подтверждение этого он ссылался на письмо заместителя министра строительства региона (его данные в судебном акте не раскрываются.— «Ъ-Прикамье»), в котором чиновник сообщал, что никакую специальную информацию для участников проекта господин Плюснин не собирал, вся она была публичной и находилась в общем доступе. Осужденный считает также, что дом был построен лишь с незначительными недостатками, которые были устранены, а в плохое состояние объект пришел из-за «вандальных» действий со стороны детей-сирот, которые вселились в квартиры. По мнению всех осужденных, экспертиза дома, которая легла в основу обвинения, была выполнена с нарушениями, а другие исследования полностью опровергают версию следствия.

В итоге апелляция решила, что статус депутата Виктор Плюснин использовал с корыстной целью. В частности, он не только имел информацию о реализации программы по переселению сирот, но и осуществлял контроль за реализацией документов, которые предоставлялись для участия в программе. Также он решал с местными властями от имени застройщиков различные вопросы, касающиеся строительства. При этом должностные лица администрации Добрянки воспринимали его именно как депутата и представителя власти и исполняли его требования.

Таким образом, доводы защиты, что господин Плюснин не использовал свою должность для совершения преступления, апелляция сочла неубедительными. В решении указывается также, что суд первой инстанции не принял во внимание обстоятельства и последствия совершения преступлений, в том числе нанесенный бюджету края и Добрянского округа ущерб на сумму более 300 млн руб. При таких обстоятельствах коллегия пришла к выводу, что исправление Виктора и Егора Плюсниных и Юрия Рогожникова невозможно без изоляции от общества.

Осужденные и их защитники намерены обжаловать приговор и определение Пермского краевого суда в кассационной инстанции.

Дмитрий Астахов