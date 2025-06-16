В Сириусе приостановят работу музыкального фонтана

Музыкальный фонтан «Чаша Олимпийского огня» в Сириусе приостановит работу с 22 по 25 июня для проведения профилактических мероприятий. Об этом сообщает пресс-служба администрации федеральной территории.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александра Каверина Фото: Александра Каверина

В течение четырех дней специалисты выполнят промывку чаши и оборудования, а также отремонтируют детали и аппаратуру. Водно-световая программа возобновится 26 июня.

В июне музыкальное представление проходит ежедневно с 21:00 до 22:00. Жители и туристы могут услышать на Медальной площади музыку из кинофильмов, испанские и латиноамериканские мелодии, классические произведения и джаз.

Мария Удовик