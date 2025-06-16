«Нам нужно заняться нелегальным бизнесом»

Нижегородские власти проанализировали исполнение регионального законодательства, ограничивающего розничные продажи алкоголя в точках общепита, расположенных в многоквартирных домах и на прилегающих территориях. Антиалкогольные запреты относительно МКД и жилой зоны в Нижегородской области последовательно вводятся последние пять лет. В регионе зафиксировали снижение количества алкогольных психозов и преступлений в нетрезвом виде, однако однозначного влияния закона на сокращение розничных продаж спиртных напитков не выявлено, в целом они выросли. Есть и определенные правовые пробелы принятого законодательства. Среди возможных новаций обсуждается запрет демонстрации спиртных напитков при их продажах по аналогии с табачными изделиями. Некоторые депутаты опасаются, что постоянные запреты могут обозлить нижегородцев.

Нижегородские депутаты не видят необходимости в введении «сухого закона»

Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

Законодательное собрание Нижегородской области выявило правовые пробелы в реализации закона об ограничениях на продажу алкоголя. Свою точку зрения депутаты высказали на заседании комитета по экономике при обсуждении результатов мониторинга регионального закона № 74-З «О регулировании отдельных правоотношений в области производства и оборота этилового спирта алкогольной и спиртосодержащей продукции…».

С 2020 года в Нижегородской области власти поэтапно ввели целый ряд ограничений. В частности, были введены запреты на продажу спиртных напитков с 22:00 до 9:00.

Заведения общепита, расположенные в многоквартирных домах (МКД) или пристроях к жилым домам, обязали иметь зал для посетителей площадью не менее 50 кв. м и отдельный вход на другой стороне от жилого подъезда. Круглосуточно продавать спиртное разрешили только в ресторанах. Розничная продажа пива, сидра, медовухи и прочих слабоалкогольных напитков в общепите допускается только в ресторанах, барах, кафе и буфетах. Ограничения вводились для борьбы с так называемыми «наливайками» и «капельницами», расположенными в жилых зонах.

Говоря о правовых пробелах, депутаты отметили, что в федеральном законодательстве нет четкой классификации баров, кафе и ресторанов.

Такое понятие, как «ресторан», определено в ГОСТе, но он имеет рекомендательный характер. Идентификацию типа предприятия общепита депутаты посчитали одной из системных проблем.

«По итогам проведенного анализа ситуации с продажей алкоголя в многоквартирных домах и на прилегающих к ним территориях можно сделать вывод о том, что на фоне ужесточения региональных требований было зафиксировано снижение заболеваемости граждан алкоголизмом и алкогольными психозами. При этом объем розничных продаж незначительно возрастал или снижался, то есть фактически не изменился», — отметил председатель комитета Игорь Норенков.

Судя по статистическим данным мониторинга, с 2019 года годовые продажи алкогольной продукции выросли с 18,7 млн до 23 млн декалитров, незначительно снизившись в прошлом году.

По словам Игоря Норенкова, в ходе мониторинга также не выявлено заметного увеличения или снижения количества жалоб на заведения общепита, расположенные в жилых домах и поблизости. При этом, по данным полиции, в регионе заметно снизился уровень преступлений, совершенных в состоянии алкогольного опьянения, с почти 7 тыс. фактов в 2019 году до 3,2 тыс. в 2024-м. Зарегистрированных в МВД нарушений «закона о тишине» за шесть лет также стало меньше (снижение с 2,7 тыс. случаев до 1,3 тыс.).

Член Общественной палаты Нижегородской области Андрей Колин в качестве сравнения привел в пример «сухой закон» в США. При сравнительно небольшом снижении алкоголизма выросла оргпреступность по нелегальному обороту и уровень коррупции среди полицейских и чиновников, упали сборы в бюджет, произошло «существенное снижение доверия к правительству» и другие негативные тенденции.

Игорь Норенков возразил, что алкоголизм в первую очередь социальная проблема, и к экономике она слабо относится. Он рассказал, что среди законодательных новаций с правительством обсуждается «ограничение визуализации» спиртных напитков по аналогии с табаком, показывать который при продажах запрещено.

«Поэтапные ограничения, по данным минздрава, хорошо влияют на здоровье нации. Оно растет, а количество заболеваний, сопутствующих потреблению алкоголя и табака, снижается. Пока эта инициатива не внесена — ждем», — добавил председатель комитета, подчеркнув, что полный запрет и «сухой закон», который недолго был в СССР, вряд ли сейчас целесообразны.

Зампред заксобрания Дмитрий Краснов заметил, что визуально в Нижнем Новгороде на улицах, в том числе рабочих районах, уже не выпивают.

«Везде есть столики, кафе — это первый шаг к культуре потребления. Но если мы будем часто менять правила и вводить новые запреты, то этим будем только раздражать население и создавать условия для нарушений. Во-первых, может увеличиться нелегальная торговля. Нам нужно заняться в первую очередь нелегальным бизнесом, который составляет жесткую конкуренцию легальному», — заметил депутат.

В итоге комитет заксобрания решил подготовить обращение в Госдуму РФ с предложениями скорректировать федеральное законодательство в части устранения правовых пробелов и продолжить в 2025 году анализ работы регионального антиалкогольного законодательства.

Иван Сергеев