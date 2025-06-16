В Таганроге экс-полицейскую подозревают в незаконном предоставлении информации

В Таганроге бывшую сотрудницу полиции подозревают по ч. 3 ст. 272 УК РФ (неправомерный доступ к охраняемой законом компьютерной информации и ее копирование с использованием своего служебного положения). Об этом сообщает пресс-служба СУ СК России по Ростовской области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Уточняется, что уголовное дело возбуждено в отношении бывшего инспектора по делам несовершеннолетних. Фигурантку подозревают в том, что она скопировала и передала знакомому сведения о нахождении лиц в розыске, их паспортные данные, наличие судимости и другую информацию. Уголовное дело передали в суд.

Константин Соловьев