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Девять домов и детская больница в Таганроге останутся без горячей воды

Из-за остановки котельной в Таганроге без горячей воды останутся девять многоквартирных домов. Об этом сообщили в администрации города.

Фото: Мария Бакланова, Коммерсантъ

Фото: Мария Бакланова, Коммерсантъ

С 16 по 29 июня ресурса не будет в домах по улице Ломакина, 106, и в Смирновском переулке под номерами 137, 137/1, 137/2, 137/3, 139, 139/1, 139/2. Отключение также затронет детскую городскую больницу на улице Ломакина, 57.

По словам властей, работы запланированы в соответствии с графиком и являются частью комплексных мероприятий по подготовке к отопительному сезону.

Константин Соловьев

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