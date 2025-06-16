Девять домов и детская больница в Таганроге останутся без горячей воды
Из-за остановки котельной в Таганроге без горячей воды останутся девять многоквартирных домов. Об этом сообщили в администрации города.
Фото: Мария Бакланова, Коммерсантъ
С 16 по 29 июня ресурса не будет в домах по улице Ломакина, 106, и в Смирновском переулке под номерами 137, 137/1, 137/2, 137/3, 139, 139/1, 139/2. Отключение также затронет детскую городскую больницу на улице Ломакина, 57.
По словам властей, работы запланированы в соответствии с графиком и являются частью комплексных мероприятий по подготовке к отопительному сезону.