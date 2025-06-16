В Перми задержали жителя из Краснодара, пытавшегося похитить 1,4 млн руб. у пенсионерки

В Перми арестован 20-летний житель Краснодара Давид Шибаев, сообщает РБК-Пермь. Он является фигурантом уголовного дела о покушении на мошенничество в особо крупном размере (ч. 3 ст. 30, ч. 4 ст. 159 УК РФ). Полиция подозревает краснодарца в попытке забрать у пермской пенсионерки 1,4 млн руб. По мнению следствия, арестованный является «дроппером» - звеном между организаторами мошеннической схемы и их жертвами. При задержании молодой человек, по данным полиции, распылил в лицо оперативнику газ из баллончика.

На суде краснодарец сообщил судье, что «прилетел в Пермь по работе, за которую посадили. Работа оказалась плохая». Арестованный пробудет в СИЗО до 6 августа.

Ранее сообщалось об аресте двух молодых жителей Прикамья в Краснодарском крае за попытку «дропперства»: в марте 2025 года они по телефону убедили судью в почетной отставке передать им деньги якобы для «пресечения финансирования экстремистских и террористических формирований». Введенная в заблуждение женщина отдала мошенникам все свои сбережения. Дальнейшее хищение предотвратила банковская система безопасности, заблокировав выдачу кредита потерпевшей.