Бывший оператор Кунгурской пещеры не смог признать проверку минприроды незаконной
Арбитражный суд Пермского края отказал в удовлетворении исковых требований бывшему оператору Кунгурской ледяной пещеры ООО «Сталагмит-Экскурс» к краевому минприроды, сообщает пресс-служба ведомства. Общество обжаловало решение минприроды края о проведении внеплановой проверки на предмет исполнения природоохранного законодательства по поручению прокуратуры. Согласно картотеке суда, заседание по настоящему делу состоялось сегодня, 16 июня.
Фото: ВК «Кунгурская ледяная пещера»
Внеплановая проверка минприроды в отношении ООО «Сталагмит-Экскурс» была проведена в июле 2024 года. В ходе контрольных мероприятий был выявлен факт бурения в 2018 году скважины на поверхности особо охраняемой природной территории, которая расположена над Кунгурской пещерой. По данным министерства, она бурилась без проектной документации.
Кунгурская ледяная пещера — одна из основных достопримечательностей Пермского края. Ежегодно ее посещают 100–150 тыс. туристов. ООО «Сталагмит-Экскурс» зарегистрировано в 2006 году. Бенефициаром компании является кунгурский предприниматель, учредитель группы компаний туркомплекса «Сталагмит» Сергей Смирнов. В 2007 году компания получила бессрочную лицензию на пользование недрами с разрешенным видом «экскурсионная деятельность» на участке ООПТ «Ледяная гора и Кунгурская ледяная пещера». В мае комиссия Роснедр приняла решение прекратить право ООО на пользование недрами для организации экскурсионной деятельности в пещеру. Причиной стали выявленные минприроды по Пермскому краю и Росприроднадзором нарушения.