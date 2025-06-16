Бывший оператор Кунгурской пещеры не смог признать проверку минприроды незаконной

Арбитражный суд Пермского края отказал в удовлетворении исковых требований бывшему оператору Кунгурской ледяной пещеры ООО «Сталагмит-Экскурс» к краевому минприроды, сообщает пресс-служба ведомства. Общество обжаловало решение минприроды края о проведении внеплановой проверки на предмет исполнения природоохранного законодательства по поручению прокуратуры. Согласно картотеке суда, заседание по настоящему делу состоялось сегодня, 16 июня.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: ВК «Кунгурская ледяная пещера» Фото: ВК «Кунгурская ледяная пещера»

Внеплановая проверка минприроды в отношении ООО «Сталагмит-Экскурс» была проведена в июле 2024 года. В ходе контрольных мероприятий был выявлен факт бурения в 2018 году скважины на поверхности особо охраняемой природной территории, которая расположена над Кунгурской пещерой. По данным министерства, она бурилась без проектной документации.

Кунгурская ледяная пещера — одна из основных достопримечательностей Пермского края. Ежегодно ее посещают 100–150 тыс. туристов. ООО «Сталагмит-Экскурс» зарегистрировано в 2006 году. Бенефициаром компании является кунгурский предприниматель, учредитель группы компаний туркомплекса «Сталагмит» Сергей Смирнов. В 2007 году компания получила бессрочную лицензию на пользование недрами с разрешенным видом «экскурсионная деятельность» на участке ООПТ «Ледяная гора и Кунгурская ледяная пещера». В мае комиссия Роснедр приняла решение прекратить право ООО на пользование недрами для организации экскурсионной деятельности в пещеру. Причиной стали выявленные минприроды по Пермскому краю и Росприроднадзором нарушения.