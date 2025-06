«Сироткин», «Симфония Linkin park при свечах» и «Руки вверх!»

В июле культурная жизнь в Воронеже традиционно замедлится в связи с тем, что театры и другие учреждения культуры уходят на каникулы. Однако воронежцев и гостей облцентра все же ждет несколько концертных событий.



«Симфония Linkin park при свечах» (16+)

Воронежская филармония // 1 июля 19:00

CAGMO — один из ведущих мировых симфонических оркестров, специализируется на аранжировках современной музыки. Воронежцам он известен не понаслышке: коллектив каждый год приезжает в облцентр с разными программами. В этот раз камерный состав CAGMO представит «Симфонию Linkin park при свечах», основанную на творчестве легендарной рок-группы. В программе концерта — Numb, In The end, Faint, What I’ve Done, Bleed it Out и многие другие значимые композиции Linkin park, обещают организаторы.

«Руки вверх!» (12+)

Дворец спорта «Юбилейный» // 2, 3 июля 20:00

Легендарная поп-группа «Руки вверх!», основанная в начале 2000-ных, даст в Воронеже сразу два концерта. В представлении этот коллектив не нуждается, песни «Крошка моя», «Студент», «Чужие губы» до сих пор популярны среди поклонников данного стиля музыки. Новую волну интереса подогрел автобиографический фильм про группу, вышедший в прошлом году и собравший в прокате более 320 млн руб. По информации организаторов, на концерте прозвучат главные хиты коллектива.

Трибьют-программа «Сектора газа» (16+)

Клуб 12 // 4 июля 19:00

В этом году исполняется 25 лет со дня ухода из жизни воронежского музыканта Юрия Клинских, более известного как Юрий Хой, лидера панк-группы «Сектора газа». Но его творчество в Воронеже по-прежнему популярно — недаром именно песня «Сектора газа» «Туман» стала своеобразным гимном болельщиков местной футбольной команды «Факел». В этот раз воронежцы смогут услышать трибьют-концерт песен «Сектора газа» в исполнении группы «Пегас» (Тюмень).

«НЕ ОН» (12+)

Overlock // 5 июля 19:00

«НЕ ОН» — относительно молодая российская инди-рок-группа, основанная в 2019 году Кириллом Лежениным и Александром Абрамовым. «Это рефлексия на определенных ступенях жизни, колкость эмоций,— говорят сами музыканты о своем творчестве.— В каждой песне заложены те или иные переживания, с которыми приходилось сталкиваться почти каждому: юношеская любовь, страх, период апатии, тоска. Для многих эти слова могут показаться негативными, но мы черпаем из грусти энергию и перерабатываем ее в музыку и вайб на концертах».

Lepety Groovy (12+)

Зеленый театр // 5 июля 20:00

Lepety Groovy — новый проект, в рамках которого объединились музыканты из Камеруна, Мадагаскара и России. Они исполнят хорошо знакомые хиты Боба Марли, Адель, Эрики Баду и Бруно Марса, но в новой, авторской обработке. «Музыканты нашли основу основ танцевальной афро-музыки: подлинный грув. Они соединили его с модным звучанием, добавили красивый вокал и мощную подачу. Получилось что-то невероятное»,— считают организаторы.

«Сироткин» (12+)

Palazzo // 10 июля 19:00

Группа «Сироткин» была основана в 2015 году Сергеем Сироткиным, стала известной благодаря песням «Выше домов», «Планы на это лето», «Бейся сердце», «Август», «Навсегда». По словам самого Сергея Сироткина, его вдохновляли Майкл Джексон, Nirvana и Radiohead, а также детские воспоминания, из которых рождались сюжеты для текстов песен. Сегодня треки группы звучат в кино и сериалах — в «Майоре Громе», «Чиках» и «Вампирах средней полосы».

Nirvana Cover Show (18+)

Клуб 12 // 19 июля 19:00

Курт Кобейн ушел из жизни в далеком 1994-м, но песни основанного им коллектива Nirvana по-прежнему способны собрать полный зал, особенно если это зал клуба 12. В образе культового музыканта выступит вокалист питерской группы «Страсть». О том, какие именно композиции войдут в трек-лист, не сообщается, но в этом, пожалуй, нет необходимости: почти все песни известной на весь мир гранж-группы можно считать хитами. Концерт будет разделен на два блока: в первом зрителей ждут песни Nirvana, а во втором — авторские песни «Страсти».

Дискотека 2000-ных под звездным небом (16+)

Зеленый театр // 24 июля 20:00

Зеленый театр, ранее проводивший «Дискотеку 90-х», решил расширить формат. В этот раз зрителей ждут главные танцевальные хиты 2000-ных. Исполнять известные рок- и поп-композиции будет кавер-группа «Родные». В плейлисте дискотеки ожидаются песни таких исполнителей, как Total, «Братья Гримм», The Rasmus, «Король и Шут», Katty Perry, «Непара» и других.