Плата за труп

Ростовский областной суд вынес новый приговор по делу бывшего заместителя начальника ОП № 2 Межмуниципального управления МВД России «Волгодонское» Вячеслава Панарина. По версии следствия, подполковник полиции в течение трех лет получал деньги от представителя ритуальных агентств под предлогом того, что фирмам будет отдан приоритет при вызове на места обнаружения трупов. Однако, как установил суд, фактически полицейский никак не содействовал работе фирмы. Ему назначено пять лет колонии общего режима и штраф 1 млн руб.



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Экс-заместитель начальника ОП № 2 Межмуниципального управления МВД России «Волгодонское» Вячеслав Панарин признан виновным в мошенничестве. Ростовский областной суд, рассматривавший дело в апелляционном порядке, назначил ему пять лет колонии. Приговор опубликован в картотеке суда.

Подполковник полиции Вячеслав Панарин занимал должность замначальника указанного отдела с ноября 2016 года. Согласно изначальной версии следствия, полицейский за взятки дал своим подчиненным указание передавать представителям ритуальных агентств «Вуаль» и «Харон» данные об умерших в Волгодонске. Якобы благодаря полученной информации сотрудники агентства первыми приезжали к родственникам умерших и договаривались о транспортировке трупа. За каждые новые полученные данные представители агентств передавали полицейскому 4 тыс. руб.

По подсчетам следователей, с конца февраля 2018 года по конец мая 2021-го представители «Вуали» на основании поступивших от сотрудников дежурных частей ОП №1 и ОП №2 МУ МВД России «Волгодонское» вызовов и указанных направлений транспортировали около 810 тел умерших. Сотрудники агентства «Харон» с июня по декабрь 2021 года вывезли 69 тел. Как указано в материалах дела, Вячеслав Панарин встречался с представителем агентств в машине на различных парковках. Общая сумма взяток превысила 3,5 млн руб.

В сентябре 2022 года Вячеслава Панарина отправили в СИЗО. Он отрицал причастность к преступлению: заявил, что не брал взяток и стал жертвой оговора. В декабре 2024 года Цимлянский районный суд Ростовской области признал подполковника виновным в получении взяток (два эпизода по ч.6 ст. 290 УК РФ) и злоупотреблении должностными полномочиями (ч.1 ст.285 УК РФ). Экс-полицейскому было назначено восемь с половиной лет колонии строгого режима.

Прокуратура и адвокат экс-полицейского обжаловали приговор. Сторона обвинения просила суд усилить наказание до восьми лет семи месяцев лишения свободы. Сторона защиты настаивала, что Панарин не мог влиять на порядок вывоза тел и не давал соответствующих указаний подчиненным. Адвокат заявил, что одно из доказательств в деле (тетрадь взяткодателя с записями о передаче денег) сфальсифицировано, а также то, что суд не учел показания свидетелей, которые выступили в защиту обвиняемого.

Кроме того, защита обратила внимание облсуда на версию о том, что свидетель, который передавал деньги Панарину, якобы намеревался избавиться от «неугодных» ему сотрудников полиции, используя свои связи в следственном комитете Волгодонска. Адвокат просил отменить приговор суда первой инстанции и оправдать Панарина в связи с отсутствием события преступления.

Рассмотрев материалы дела, Ростовский областной суд пришел к выводу, что суд первой инстанции допустил в приговоре существенные противоречия. В частности, в описательно-мотивировочной части приговора судом первой инстанции описание события преступления полностью скопировано из обвинительного заключения.

Ростовский областной суд отменил решение Цимлянского райсуда и вынес новое. Облсуд установил, что для включения агентства в список служб, вызываемых оперативными дежурными для вывоза трупа в судебно-медицинский морг, не требуются разрешительные действия, кроме заявления владельца агентства и документов, подтверждающих вид деятельности. Таким образом, Вячеслав Панарин ввел в заблуждение представителя агентств и получал от него деньги просто так, не оказывая никаких услуг и не отдавая указаний подчиненным.

«Из представленных в апелляционную инстанцию материалов дела не усматривается заинтересованности свидетеля в необоснованном и незаконном осуждении Панарина, в связи с чем доводы подсудимого об его оговоре свидетелем суд апелляционной инстанции признает несостоятельными», – также говорится в апелляционном приговоре.

Действия Панарина суд апелляционной инстанции квалифицировал как мошенничество (ч. 4 ст. 159 УК РФ). Экс-полицейскому назначено пять лет колонии общего режима со штрафом 1 млн руб.

Апелляционный приговор может быть обжалован в кассационном порядке.

Кристина Федичкина