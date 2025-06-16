Выборы в гордуму Краснодара назначены на 14 сентября

Депутаты городской думы Краснодара на внеочередном заседании утвердили дату выборов восьмого созыва — 14 сентября 2025 года. Решение принято на 91-м заседании под председательством Веры Галушко при участии главы города Евгения Наумова, сообщает пресс-служба администрации Краснодара.

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Дата назначена в соответствии с федеральным законом №67-ФЗ, согласно которому решение о дне голосования должно быть принято в период от 90 до 80 дней до его проведения. Избирательная кампания пройдет параллельно с выборами губернатора Краснодарского края.

Голосование будет проводиться в течение трех дней — с 12 по 14 сентября. Ранее на 37-й конференции краснодарского регионального отделения «Единой России» поддержали кандидатуру Вениамина Кондратьева на выборах губернатора на новый срок.

Алина Зорина