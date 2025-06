Не просто ЗОЖ

Стремительный ритм жизни, несбалансированное питание и отсутствие физической активности давно стали предметом заботы медиков. Но поколение «зумеров» не удовлетворяется традиционным ЗОЖ, а переходит к более продвинутым практикам оздоровления.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Фото: курорт «Первая Линия» Фото: курорт «Первая Линия» Фото: курорт «Первая Линия» Фото: курорт «Первая Линия» Фото: курорт «Первая Линия» Фото: курорт «Первая Линия» Следующая фотография 1 / 6 Фото: курорт «Первая Линия» Фото: курорт «Первая Линия» Фото: курорт «Первая Линия» Фото: курорт «Первая Линия» Фото: курорт «Первая Линия» Фото: курорт «Первая Линия»

Инновации в медицине, фитнесе, питании и психологии открывают новые возможности для продления жизни и улучшения ее качества жизни. Согласно исследованию IMARC Group, объем мирового рынка велнеса в 2024 году превысил $3,8 млрд, а к 2033 году достигнет почти $5,3 млрд, среднегодовой темп роста в период с 2025 по 2033 год составит 3,5%. В России велнес-рынок пока еще находится на стадии формирования, уверена идеолог и создатель инновационного курорта «Первая Линия» Мария Грудина, но спрос на услуги в этой сфере постоянно растет. Развитию рынка товаров для здоровья и благополучия способствуют разработка инновационных медицинских технологий, функциональных продуктов, мобильных приложений и носимых устройств для мониторинга здоровья, а также растущая осведомленность потребителей о важности здорового образа жизни. По оценкам экспертов, спрос на велнес-товары и услуги будет расти за счет осознанного отношения к здоровью и слияния туризма и медицины.

Новая философия

Один из основных трендов оздоровления 2025 года — осознанное самосовершенствование: современному человеку недостаточно просто поддерживать организм в работоспособном состоянии, укреплять иммунную систему и бороться с гиподинамией. Основной целью становится улучшение качества жизни, оптимизация работы организма — и не просто здесь и сейчас, а с перспективой на долгие годы. Тренд оказывает влияние и на фитнес, и на питание, и на косметологию. Антивозрастные технологии, нутрицевтика, эпигенетика, биомаркеры, ИИ-алгоритмы — во главу угла управления здоровьем поставлена наука, доказательная медицина и инновации.

«В числе главных велнес-трендов — биохакинг и longevity,— говорит Мария Грудина.— Возможность управлять своим здоровьем, снижать биологический возраст и оставаться молодым в течение долгого времени — это новая философия жизни и осознанный выбор».

Специалисты курорта проводят чекап премиум-класса с углубленной диагностикой, определяют биологический возраст гостей и составляют индивидуальные стратегии управления здоровьем и молодостью.

«Наши гости инвестируют в здоровое долголетие,— поясняет Мария Грудина.— Поэтому мы сделали ставку на инновации: процедуры на основе ДНК-тестов, гормонального фона, микробиоты. Важным трендом стали индивидуальные longevity-программы, anti-age-терапия, клеточные технологии, IV-терапия и другая инновационная терапия».

Например, микробиомный велнес: здоровье кишечника напрямую связано с общим самочувствием. Баланс микробиома влияет на иммунитет, пищеварение, уровень энергии и даже настроение. Все программы оздоровления включают функциональное авторское питание в ресторане высокой кухни «Первой Линии» с использованием ферментированных продуктов, большого количества белка и овощей с высоким содержанием клетчатки и антиоксидантов, а также прием фирменного метабиотика, поддерживающего здоровую микрофлору кишечника.

Без отрыва от жизни

Концепция отдыха меняется: все более востребованными становятся интенсивные программы для восстановления здоровья.

«Стремительно набирает популярность превентивная медицина,— констатирует эксперт Российского союза туриндустрии Сергей Толчин.— Клиенты получают профессиональные комплексные программы по детоксикации, живое энзимное питание, восстановление микробиома и энергетического статуса, корректируют кислотно-щелочной баланс, устраняют дефицит витаминов и других нутриентов, проходят психологическую реабилитацию и многое другое, что позволяет получить заряд здоровья, сил и энергии на долгое время».

Современные курорты адаптируются под запросы гостей, предлагая как короткие интенсивные курсы процедур, так и долгосрочные программы для инвестиций в здоровье. И переносят «курортные» программы в городскую среду.

«Велнес должен быть доступен не только в формате курорта, но и в жизни мегаполиса,— уверена Мария Грудина. — Часто у людей нет времени ехать на оздоровительный курорт. Городской ритм требует других решений: быстрых, технологических, интегрированных в стиль жизни. Человек может быть здоровым, молодым и прекрасным, уделяя буквально пару часов в неделю (а иногда и в месяц) полноценному управлению своим здоровьем».

Отдых с умом

Стресс давно стал нормой повседневной жизни мегаполиса, поэтому один из основных трендов сегодня — эмоциональный велнес и ментальное здоровье. Этому во все времена способствовали отдых на природе, созерцание, медитативные и дыхательные техники — сегодня традиционные практики дополняются, например, сенсорной и арт-терапией. Отдельная роль в ментальном оздоровлении отведена сну. Из-за высокого темпа жизни сегодня в тревел-индустрии становится востребованным sleep tourism: специальные программы плюс идеальные условия для ночного отдыха (шторы блэкаут, удобные матрас и подушки, дышащее одеяло, аксессуары для сна) помогают хорошо выспаться и восстановить энергию и силы.

Внутри этого тренда эксперты выделяют арт-терапию: регулярное посещение выставок, музеев, объектов культурного наследия, а также самостоятельное творчество. Согласно исследованию директора Центра нейроэстетики Университета Джона Хопкинса Сьюзен Мэгсамен, опубликованному международным велнес-консалтингом White Mirror, всего пять минут творчества в месяц продлевают жизнь на десять лет.

«Создание культурной среды раскрывает творческий потенциал человека,— говорит Мария Грудина.— Искусство помогает человеку находить свою самость, выражать себя, развиваться, находить цели и смыслы. С помощью наших арт-мероприятий гости могут пробудить своего внутреннего художника, а также понять, зачем нужно заботиться о здоровье превентивно».

Технологии: за и против

С появлением смартфонов и носимых устройств, мониторящих физическую активность, фитнес стал более доступным, а с VR — и более интересным. Искусственный интеллект используется для создания персонализированных программ для медитации и релаксации, рекомендаций по питанию, онлайн-терапии. Однако цифровизация и информатизация дают и обратный эффект: информационные перегрузки, тревожность, ухудшение сна, зависимость от гаджетов. Поэтому все большее внимание в программах оздоровления уделяется отказу от цифрового шума. Синдром FOMO (Fear of Missing Out — страх упустить что-то важное) сменяется JOMO (Joy of Missing Out) — радостью от того, что что-то можно пропустить. Аналоговый велнес и цифровой детокс позволяют насладиться каждым моментом жизни без скроллинга новостей и зависания в соцсетях, а то и вовсе без связи.

«Концепция ориентирована на возвращение к естественным способам поддержания благополучия,— поясняет Мария Грудина.— Тактильность и физичность, свежий воздух, сезонное питание, дыхательные практики, ведение "эмоциональных дневников" помогают справиться с выгоранием и тревожностью».

Каждому свое

Если классический ЗОЖ подходит большинству людей, независимо от возраста и особенностей организма (все-таки это общие правила и рекомендации), то современный подход к здоровью подразумевает максимальную персонализацию. Благодаря этому эффективность любой программы, направленной на решение определенной задачи, многократно возрастает.

Специалисты «Первой Линии» разрабатывают оздоровительные стратегии, учитывающие особенности каждого конкретного человека, а также его цели и потребности. А помогают им в этом современные инновационные методы диагностики. Например, нутригенетика позволяет определить, какие продукты питания организмом хорошо усваиваются, а какие совсем не подходят, какие нутриенты необходимы для оздоровления рациона. С учетом индивидуальных особенностей метаболизма создаются персонализированные планы питания и фитнес-программы.

«В 2025 году основой для заботы о здоровье становятся персонализированные протоколы и результаты,— комментирует Мария Грудина.— Вместо общих рекомендаций мы получаем точную информацию о потребностях и рисках, рекомендации по приему нутриентов, сну, физической активности — то есть индивидуальные стратегии здоровья».

Наталья Черняева