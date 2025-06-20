Путь к новому себе

Жить долго и счастливо люди мечтали всегда. Цифры при этом подразумевались разные: средняя продолжительность жизни в России начала XIX века составляла 27 лет, конца XIX века — 33 года, в 2024 году — 73 года. По оценкам современных специалистов, биологически и 120 лет — не предел.

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В большинстве стран мира продолжительность жизни растет, к 2050 году доля людей старше 60 лет удвоится, а их общее число превысит два миллиарда человек. Старение населения, с одной стороны, и прогресс науки и технологий, с другой, заставляют пересматривать традиционные подходы к управлению здоровьем. С начала XXI века активно развивается longevity science (с английского — «продление жизни») — направление медицинской науки, которое объединяет знания из многих областей для изучения механизмов старения и поиска способов их замедления. Самостоятельным научным направлением longevity стало в начале 2000-х годов, до этого ученые занимались только отдельными аспектами продления жизни. Сегодня внутри longevity также сформировались различные направления, но главной особенностью трендовой концепции стало изменение отношения к происходящим в организме процессам.

Смена вектора

Во все времена медицина считала старение нормой, неизменным явлением жизни. Ученые же, работающие в сфере longevity, рассматривают старение как болезнь, которая требует профилактики и лечения. Интересно, что подобные мысли высказывались представителями мира медицины уже в прошлом веке. Так, автор теории стресса Ганс Селье был уверен, что никто не умирает от старости: наиболее вероятной причиной смерти у человека является срыв работы гормонального механизма. Смерть наступает, потому что какой-то один орган изнашивается быстрее, чем другие. Например, когда перестают нормально работать почки, быстро стареет весь организм — из-за токсического эффекта. А советский эндокринолог и геронтолог Владимир Дильман в своей книге «Большие биологические часы» (1982) писал: «Никто не умирает от старости: люди и в старости умирают от болезней — в принципе излечимых, так как они вызываются нарушением регуляции». В 2018 году к этой концепции пришла и Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ), добавив в свою классификацию «заболевания, связанные со старением — ageing-related».

Ключевые тренды

В практическом плане ключевая задача longevity — создание условий для долгой осмысленной счастливой жизни. Концепция охватывает не только сферу здравоохранения, но и разные сегменты велнеса, индустрию гостеприимства, сектор потребительских товаров, недвижимости, технологий и образования. Так, например, активно развивается сектор недвижимости, оснащенной элементами медицинской инфраструктуры и встроенными датчиками, которые создают идеальный микроклимат и отслеживают ключевые показатели здоровья жильца в реальном времени. Правда, пока потенциальную аудиторию longevity-продуктов ограничивает их высокая стоимость: позволить себе передовые решения могут относительно немногие.

В медицинских longevity-программах используются нейротехнологии (повышающие интеллектуальный и когнитивный потенциал), реабилитационные технологии (восстанавливающие физиологические функции организма), терапия стволовыми клетками и медицинскими газами (атомарный водород и кислород), биологические вливания питательных веществ и антиоксидантов. Вместо косметической «маскировки» возрастных изменений, набирают популярность технологии глубинного омоложения, стимулирующие естественное восстановление организма: полинуклеотиды, плазмотерапия, мезотерапия с регенерирующими компонентами.

При этом жизнь продлевается не только благодаря медицинским достижениям, но и за счет регулярных обследований, персонализированной профилактики, осознанного образа жизни.

Комплексная забота

Инновационный курорт «Первая Линия. Health Care Resort», который уже семь лет практикует персонализированный подход к оздоровлению на основе науки и технологий, стал одним из пионеров философии longevity в России.

«Мы не просто стремимся продлить жизнь,— поясняет идеолог и основатель инновационного курорта «Первая Линия. Health Care Resort» Мария Грудина.— Мы делаем акцент на целостном благополучии: физическом, ментальном, эмоциональном, социальном и даже духовном. Главная стратегическая особенность курорта — это фокус на снижение биологического возраста и практическое внедрение принципов longevity. Мы реализуем их через высокотехнологичную, инновационную, превентивную и персонализированную медицину, опираясь на научно-доказательный подход».

Комплексная забота об активном долголетии основывается на семи компонентах: исследования (отслеживание показателей здоровья, ранняя диагностика), терапия (инновационные превентивные методики, основанные на принципах доказательной медицины), персонализированное питание (подобранное по результатам комплексного чекапа), ментальное благополучие и сон, окружающая среда (не только природа, но и повседневное пространство), физическая активность, социальные связи и культура. Все эти элементы в совокупности закладывают фундамент для того, чтобы не просто дожить до 120 лет и более, а прожить их насыщенно, продуктивно — и счастливо.

«К сожалению, многие врачи сами не верят в возможность активного долголетия до 100–120 лет,— сетует Мария Грудина. — И в обществе существует устойчивый стереотип, что после 40–50–60 лет "жизни нет". Но все меняется: инновационные методы продления молодости имеют доказательную базу и дают ощутимый результат. После longevity-процедур мы реально видим доказанный эффект в виде снижения биологического возраста».

Индекс возраста

Любая программа начинается с диагностики. Анализируя биомаркеры, специалисты «Первой Линии» определяют биологический (фенотипический) возраст гостя, после чего разрабатывается персональная программа его снижения. Кстати, свой Longevity Index каждый может рассчитать на сайте курорта — и получить персональные рекомендации по коррекции образа жизни. Метаболическая диагностика (метаболомика) помогает проанализировать энергетический обмен и определить уровень антиоксидантов — это мощный инструмент для выявления скрытых дисфункций и разработки индивидуального плана коррекции здоровья.

Само расположение курорта (берег Финского залива, сосновый лес) способствует обновлению и оздоровлению, а ресторан авторской кухни воплощает longevity-подход к питанию, который учитывает не только пользу, но и эстетику, и вкусовые потребности гостей.

Питание играет ключевую роль в долголетии: сегодняшний рацион на 80% определяет то, как человек будет себя чувствовать через много лет. Лечебное и интервальное голодание, нутригеномика, физические нагрузки с использованием технологий виртуальной реальности, спа-ритуалы — эта часть комплексного превентивного подхода позволяет, в числе других результатов, сбросить лишние килограммы: они очень мешают жить долго.

Собственные разработки

«Longevity — это глобальный тренд, который набирает обороты,— говорит Мария Грудина.— Как амбассадор Global Wellness Institute я внедряю принципы longevity в России, и "Первая Линия" была построена по мировым принципам longevity. Концепция воплощается в программах ментального благополучия, дестресса, детокса, клеточного обновления, активации метаболизма — все это помогает начать путь к себе новому. Курорт становится не просто местом отдыха, а пространством для глубинного перерождения, где гости обретают здоровье, внутренний баланс и осмысленное будущее».

На базе «Первой Линии» проводятся собственные научные разработки в сфере диагностики, омоложения и инновационных методов лечения. Так, например, специалисты курорта разработали первую специализированную программу «Сексуальный велнес», направленную на улучшение чувственной сферы и охватывающую восприятие себя, своего пола, взаимодействие с партнером, отношения с другими людьми. Поддерживать сексуальное благополучие, чувство уверенности и комфорта позволяет, в частности, импульсная магнитотерапия.

«Меняется сам подход к вопросу,— поясняет Мария Грудина.— Не поход к сексологу при наличии проблемы, а забота о благополучии сексуальной системы: новый взгляд на свое тело и чувства, снятие зажимов, восстановление чувственного восприятия. Это одно из новых направлений "Первой Линии" и велнес-тренд 2025 года».

Еще одна популярная longevity-методика — Red Light Therapy: в специальной комнате красный свет и ближние инфракрасные волны проникают глубоко в клетки, активируя процессы регенерации. Суставы становятся крепче, мышцы быстрее восстанавливаются, а кожа приобретает естественное сияние.

А комплекс специализированных капельниц и уколов «Курс экспрессии генов» (тоже авторская разработка специалистов «Первой Линии») помогает затормозить старение клеток и активировать механизмы их обновления.

Для всех систем

В число longevity-процедур для снижения биологического возраста и восстановления организма, которые можно пройти на курорте «Первая Линия. Health Care Resort», также входит акватерапия. Причем не только в теплой воде («Ватсу» позволяет улучшить подвижность суставов, скорректировать осанку, и избавиться от головных болей), но и в ледяной ванне: мгновенный холод снимает напряжение, снижает уровень стресса, восстанавливает мышечный тонус и заряжает энергией.

Холод вообще зарекомендовал себя как эффективный способ омоложения: под воздействием температур до от –40° до –196°C (в криокамере) активируются метаболизм, иммунная и эндокринная системы; организм насыщается эндорфинами, как после хорошей тренировки, и — как следствие — снижается биологический возраст.

Для нейтрализации свободных радикалов, уменьшения воспалительных процессов, повышения иммунной защиты и активизации метаболизма — ингаляции атомарного водорода.

Интервально-гипоксические клеточные тренировки, при которых меняется уровень подачи кислорода, как при подъеме на вершину горы и спуске с нее (но без необходимости покидать удобное кресло), повышают физическую выносливость и качество сна, восстанавливают после стрессов и оптимизируют метаболические процессы — все это опять же способствует профилактике преждевременного старения.

Специально для гостей курорта старше 60 лет в дополнение к основной программе оздоровления разработан новый модуль «120+ Активное долголетие», который включает оценку биологического возраста и ключевых систем организма, раннюю диагностику возрастных изменений и хронических заболеваний, комплекс терапевтических методик и индивидуальных рекомендаций, направленных на целостное омоложение организма, сохранение энергии, ясности мышления и свободы движения.

Новая аристократия

Одним из основных направлений в концепции longevity является работа с мозгом и ментальным благополучием (брейн-терапия, ментальный велнес), ведь активное долголетие невозможно без сохранения когнитивных возможностей.

Ментальные практики включают и культурный компонент: эстетика, социальное окружение, собственное творчество и искусство влияют на здоровье человека. На курорте «Первая Линия» проходят различные лекции, арт-бранчи, создаются арт-объекты в коллаборации с художниками.

«Взяв фокус на целостный подход в оздоровлении, мы осознали, что запросы человека будущего гораздо шире,— говорит Мария Грудина.— Ему важно понять себя на эмоциональном, ментальном и духовном уровнях. Искусство помогает человеку пробудить своего внутреннего художника, выразить себя, искать и находить цели и смыслы. И за счет этого исцелять».

При этом, согласно концепции longevity, продление молодости и осмысленное долголетие — не самоцель. Жить долго нужно не столько для себя, сколько для того, чтобы менять мир.

«Долголетие должно вести не просто к самосовершенствованию ради него самого, а к большему вкладу в общество, в мир,— уверена Мария Грудина.— Longevity — не только о том, как прожить дольше, но и о том, как сделать эти дополнительные годы осмысленными, насыщенными и приносящими ценность миру. Все это формирует образ аристократа нового времени — аристократа духа, который осознает свою жизнь как ценность, вкладывается в свое развитие и трансформирует мир вокруг».

Вера Кочеткова