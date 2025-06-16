В МВД опровергли сообщения о новом дизайне паспорта

Информация о разработке нового дизайна паспорта не соответствует действительности, сообщила представитель МВД Ирина Волк. Министерство и другие органы исполнительной власти также не занимались новым дизайном документа, отметила она.

«В СМИ и Telegram-каналах опубликована информация о новом дизайне паспорта гражданина Российской Федерации. В связи c этим разъясняем, что указанные сообщения не соответствуют действительности»,— написала госпожа Волк в своем Telegram-канале.

Речь идет о «прототипе нового паспорта», который разработало PR-агентство Atlas. Авторы проекта предложили изменить в паспорте страницы с персональной информацией о человеке, изменить дизайн страниц — добавить в них символику, отражающую историю страны, а также поменять цвет обложки на синий.

Проект вызвал широкие обсуждения в соцсетях. Некоторые анонимные Telegram-каналы сообщали, что прототип якобы разработало Минцифры и его должны скоро представить в Госдуме.

Зампред комитета Госдумы по госстроительству Сардана Авксентьева в интервью «Газете.Ру» назвала дизайн интересным и добавила, что прототип можно вынести на общественное обсуждение, если проект технически доработан.