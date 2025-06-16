ФСИН назвала фейком фото с пьющим пиво заключенным в «Крестах»
ФСИН прокомментировала завирусившиеся в сети фотографии, предположительно сделанные в СИЗО №1 («Кресты») Санкт-Петербурга. На них один из арестованных пьет пиво, переодевается в форму сотрудника ФСИН и держит в руках ключ от изолятора. ТАСС в пресс-службе управления ФСИН по Санкт-Петербургу заявили, что фотографии являются фейком.
«Данных фактов в учреждении не было»,— сказал агентству представитель пресс-службы Максим Гыдов.
Фото, о которых идет речь, публиковала в том числе «Газета.ru». На всех из них изображен один и тот же обвиняемый. По данным издания, телефон с доступом в интернет он имел даже в карцере (штрафном изоляторе, ШИЗО). За время пребывания в СИЗО он сделал десяток снимков, которые затем выкладывал в соцсети. Он также фотографировался в прогулочном дворике СИЗО и в самой камере — на фоне новогодней гирлянды и с кружкой пива, пишет газета.
Источник издания, близкий к правоохранительным органам, рассказал, что мужчина на фото — «обычный заключенный, первоход». Снимки он сделал в марте этого года. По словам источника, ключ, который мужчина держит на одном из фото, закрывает решетки между отсеками. «Имея его, заключенный мог чуть ли не до дома дойти»,— сказал он.