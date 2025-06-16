ФСИН назвала фейком фото с пьющим пиво заключенным в «Крестах»

ФСИН прокомментировала завирусившиеся в сети фотографии, предположительно сделанные в СИЗО №1 («Кресты») Санкт-Петербурга. На них один из арестованных пьет пиво, переодевается в форму сотрудника ФСИН и держит в руках ключ от изолятора. ТАСС в пресс-службе управления ФСИН по Санкт-Петербургу заявили, что фотографии являются фейком.

«Данных фактов в учреждении не было»,— сказал агентству представитель пресс-службы Максим Гыдов.

Фото, о которых идет речь, публиковала в том числе «Газета.ru». На всех из них изображен один и тот же обвиняемый. По данным издания, телефон с доступом в интернет он имел даже в карцере (штрафном изоляторе, ШИЗО). За время пребывания в СИЗО он сделал десяток снимков, которые затем выкладывал в соцсети. Он также фотографировался в прогулочном дворике СИЗО и в самой камере — на фоне новогодней гирлянды и с кружкой пива, пишет газета.

Источник издания, близкий к правоохранительным органам, рассказал, что мужчина на фото — «обычный заключенный, первоход». Снимки он сделал в марте этого года. По словам источника, ключ, который мужчина держит на одном из фото, закрывает решетки между отсеками. «Имея его, заключенный мог чуть ли не до дома дойти»,— сказал он.

Полина Мотызлевская