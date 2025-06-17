«Башнефть» пошла на двойника

Арбитражный суд Москвы встал на сторону «Башнефти» в споре за незаконное использование товарного знака. В ноябре 2024 года некий Олег Мальков зарегистрировал в Москве ООО «Башнефть-розница». Одноименная компания существует с 2003 года и управляет сетью АЗС «Башнефти». В иске в суд компания указала, что ответчик незаконно использует обозначение «Башнефть» на том же товарном рынке, что головная компания и ее дочерние общества. Суд согласился с доводами «Башнефти».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Колпаков, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Колпаков, Коммерсантъ

ПАО «Акционерная нефтяная компания “Башнефть”» через суд запретило ООО «Башнефть-розница» использовать в названии обозначение «Башнефть». Арбитражный суд Москвы обязал ООО «прекратить нарушение исключительного права истца» на общеизвестный товарный знак, исключив его из названия компании в течение 30 дней. В случае неисполнения решения суда в указанный срок ответчика обязали выплачивать «Башнефти» по 10 тыс. руб. за каждый день просрочки.

ООО «Башнефть-розница», которое фигурирует в деле в качестве ответчика, зарегистрировано в Москве в ноябре 2024 года Олегом Мальковым. Уставный капитал — 220 тыс. руб. Основная сфера деятельности — оптовая торговля твердым, жидким и газообразным топливом и подобными продуктами. По данным Kartoteka.ru, в тот же период господин Мальков зарегистрировал еще одно ООО — «Сибур» (не оспаривается в суде).

«Настоящее» ООО «Башнефть-розница», которое владеет сетью АЗС, зарегистрировано в Уфе в мае 2003 года. Уставный капитал — 2,5 млрд руб. Владелец — АНК «Башнефть».

Как пояснил суде представитель истца, о незаконном использовании товарного знака «Башнефть», которым компания владеет с января 2007 года, ему стало известно в ноябре прошлого года. «Башнефть» не предоставляла ответчику право на использование спорного обозначения, поэтому его действия нарушают исключительное право на принадлежащее «Башнефти» средство индивидуализации.

Ответчик в судебном процессе участия не принимал.

Удовлетворяя исковые требования, суд обратил внимание, что «в основе указанных товарных знаков истца лежит один доминирующий словесный элемент, имеющий фонетическое и семантическое сходство — “Башнефть”». Одноименное объединение, являющееся правопредшественником истца, было создано в январе 1945 года, а его дочерние компании зарегистрированы намного раньше ответчика.

«В связи с этим использование ответчиком спорного обозначения в своем фирменном наименовании вводит участников гражданского оборота в заблуждение относительно принадлежности ответчика к группе лиц истца,— указал суд.— Вероятность введения потребителей в заблуждение усиливается за счет осуществления ответчиком видов деятельности, которые частично совпадают с видами деятельности истца и его дочерних обществ».

Других гражданских и административных исков к московской «Башнефть-рознице» в картотеке арбитражного суда нет.

Это не первый судебный процесс по защите «Башнефтью» прав на свои товарные знаки. В 2023 году ПАО «Уфаоргсинтез» (входит в «Башнефть») лишило московскую фирму-конкурента — АО «Уфаоргсинтез» — права использовать наименование, схожее до степени смешения. Ранее аналогичное решение было принято в отношении ООО «Уфаоргсинтез».

Старший партнер юридической фирмы Intellect Максим Лабзин не понимает логики в действиях ответчика: «Его поведение видится неадекватным тому уровню защиты товарных знаков, который обеспечивает действующее законодательство».

По словам эксперта, если ответчик не исполнит решение суда о смене фирменного наименования, то ему будет начисляться неустойка, «которая через какое-то время превратится в достаточно большую сумму, и этот долг будет нарастать до бесконечности».

«Более того, не стоит сомневаться в том, что в дальнейшем, если ответчик продолжит фактическую деятельность под этим фирменным наименованием, то истец предъявит иск на компенсацию за нарушение исключительного права на товарный знак. И здесь, с учетом умысла и грубости нарушения, суд взыщет с ответчика все, что можно взыскать по закону. Уголовную ответственность (ст. 180, 315 УК РФ) при таком поведении тоже исключать нельзя»,— отметил господин Лабзин.

Булат Баширов