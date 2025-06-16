Конфискованы активы экс-главы антикоррупционного управления новосибирского МВД

Новосибирский областной суд, удовлетворив иск Генпрокуратуры РФ, реквизировал имущество бывшего начальника управления экономической безопасности и противодействия коррупции (УЭБиПК) регионального главка МВД Владимира Вялкова стоимостью около 150 млн руб. Основанием для иска стала проверка, которая была организована после предъявления Владимиру Вялкову обвинения во взяточничестве, рассказали в надзорном ведомстве.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Васильев, Коммерсантъ Фото: Егор Васильев, Коммерсантъ

«Проверка установила, что бывший сотрудник органов внутренних дел за счет доходов, законность происхождения которых не подтверждена, приобрел объекты недвижимости, в том числе земельные участки, жилые дома и квартиры, нежилые помещения, эллинг на берегу Оби, а также премиальные автомобили. Общая стоимость имущества составила около 150 млн руб.»,— говорится в сообщении Генпрокуратуры.

Проверяющие считают, что борец с коррупцией, желая скрыть свое реальное имущественное положение, оформлял «коррупционные активы» на родственников и близких. В частности, имущество было зарегистрировано на сожительницу, членов ее семьи, а также экс-супругу, с которой Владимир Вялков развелся в 2013 году.

Напомним, с декабря прошлого года в Центральном райсуде Новосибирска рассматривается уголовное дело экс-главы антикоррупционного управления регионального МВД, который был уволен из полиции с формулировкой «в связи с утратой доверия». Владимиру Вялкову вменяют в вину получение взяток от производителей контрафактного алкоголя на общую сумму более 70 млн руб. За вознаграждение полицейский якобы предупреждал бутлегеров о предстоящих рейдах. Претензии следствия в свой адрес Владимир Вялков категорически отрицает.

Константин Воронов