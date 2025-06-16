Туристы возвращаются домой

Air Arabia начала вывозить российских туристов из Арабских Эмиратов. В Москву из Шарджи россиян доставляют стыковочными рейсами через Ташкент, а в Екатеринбург прямыми. Все маршруты проложены в обход воздушного пространства Ирана. Приоритет в вывозе из Эмиратов отдан тем пассажирам, чей рейс должен был состояться несколькими днями ранее, сообщили в авиакомпании. Ограничения на полеты перевозчик ввел еще 13 июня.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Юрий Самодуров, Коммерсантъ Фото: Юрий Самодуров, Коммерсантъ

С учетом количества туристов ситуация разрешится за несколько дней, предположил вице-президент по вопросам выездного туризма Ассоциации туроператоров России Артур Мурадян: «Сегодня состоялись три эвакуационных рейса, два из них в Москву, один в Екатеринбург.

При этом туда были переведены некоторые пассажиры перевозчика от аффилированной с ним авиакомпании Air Arabia Abu Dhabi: они были из Абу-Даби доставлены в основной хаб перевозчика в Шардже. При этом в текущий момент сам перевозчик оценивает количество пассажиров, которые ожидают возврата, в порядка 2,5-3 тыс. человек. Емкость каждого воздушного судна — 180 пассажиров, поэтому несложно подсчитать, что такими темпами понадобится порядка пяти-семи дней на то, чтобы эвакуировать всех.

Сейчас рейсы осуществляются с технической дозаправкой в Ташкенте. Связано это с тем, что перевозчик использует суда Airbus А320, дальность которых не позволяет по новому маршруту осуществить полет без дозаправки. Конечно, у авиакомпании есть более дальнемагистральные самолеты, в частности, А321 и А321neo. Но, как мы понимаем из практики, эти суда не имеют возможности летать в Россию, так как на них не получена либо страховка, либо разрешение на полеты в РФ».

По данным генконсульства России в Дубае, перебои в авиасообщении затронули примерно 10 тыс. россиян. Из них большинство уже вылетели или были перенаправлены, добавили в ведомстве. На этом фоне ряд авиаперевозчиков, в том числе «Аэрофлот», Flydubai, «Азимут», Red Wings и Air Arabia изменили расписание рейсов. Однако, директор сети турагентств «Золотой глобус» Альбина Пронина говорит, что участники рынка уже адаптировались к частым задержкам и к отменам вылетов: «Это же на постоянной основе: аэропорты закрывают, рейсы переносят, логистику меняют. Просто в последнее время, начиная с 9 мая, все чаще такое случается. Беспилотников больше полетело, соответственно, без задержек крайне редко что-то вылетает.

Мы сейчас живем в неспокойное время, надо быть ко всему готовым. И так туроператоры очень лояльно относятся к тому, что туристы остаются в других странах периодически на несколько суток в связи с переносами рейсов. Бывает такое, что сажают на рейсы той же авиакомпании, бывает, что предоставляют какие-то места на других рейсах. Это не обычная задержка по техническим причинам. Туристам продлевают отель за собственный счет туроператоры. Потом, когда уже известно, когда рейс, их привозят прямо к вылету в аэропорт».

Из-за ограничений воздушного пространства над Ираном, время в пути из Москвы до Дубая увеличилось до семи часов. Прежде время полета не превышало четырех с половиной часов.

С нами все ясно — Telegram-канал "Ъ FM".

Андрей Дубков