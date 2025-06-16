Ростовский суд рассмотрит дело о взяточничестве чиновника административной инспекции

Ворошиловский районный суд Ростова-на-Дону рассмотрит дело главного специалиста административной инспекции Ростовской области, которого подозревают по ч. 3 ст. 290 УК РФ (получение взятки). Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры региона.

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Как сообщил «Ъ-Ростов» источник в правоохранительных органах, обвинительное заключение утвердили в отношении Артема Зданевича. По версии следствия, в апреле 2025 года он получил 60 тыс. руб. от предпринимателя за непривлечение его к административной ответственности за установление нарушения и дальнейшие проверки. Уточняется, что действия подсудимого пресекли сотрудники ФСБ.

Константин Соловьев