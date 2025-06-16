В Сочи ликвидируют последствия проливных дождей

После залповых ливней в городе-курорте Сочи аварийные службы убирают упавшие деревья и расчищают дороги от грунтовых масс, сходивших с горных склонов. По данным городского оперативного штаба, новых подтоплений дорог и придомовых территорий нет.

В течение cуток в Сочи выпало свыше месячной нормы осадков. «В результате в нескольких местах были отмечены подтопления, но вода ушла в море самотеком»,— говорится в сообщении штаба. На автомобильной развязке Виноградная—Донская и в микрорайоне Мамайка после схода воды идет уборка дорожного полотна от нанесенной грязи. В поселке Дагомыс река Ира поднялась до опасных отметок, но из берегов не вышла.

Сообщений от горожан и отдыхающих о том, что в результате стихии кому-то требуется помощь, в экстренные службы не поступало, подчеркивает штаб.

Метеорологи предупреждают, что циклон продолжает движение над морем и периодически выходит на берег в виде сильного дождя. Ночью и утром 17 июня на территории Сочи и федеральной территории Сириус ожидается волнение моря четыре балла, высота волн может достигать 1,8 м. Купание в море запрещено, жителям и гостям курорта рекомендуют соблюдать меры безопасности и не выходить на пляжи.

Анна Перова, Краснодар