«Идея на миллион с Олегом Богдановым»

Какие инструменты для вложений стоит выбирать инвесторам с консервативным риск-профилем? И как они могут воспользоваться налоговыми льготами, которые предоставляет Центробанк? Эти и другие вопросы экономический обозреватель “Ъ FM” Олег Богданов обсудил с генеральным директором УК «Первая» Андреем Бершадским.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Сергей Киселев, Коммерсантъ Фото: Сергей Киселев, Коммерсантъ

— 6 июня Центробанк принял решение снизить ключевую ставку до 20% — долгожданное событие. Но на рынке начали сомневаться, говорит ли это о дальнейшем цикле снижения ставок или это одноразовое снижение. При этом волатильность высокая. Как инвестору не подвергать свои инвестиции рискам, какие инструменты у него есть?

— Мы только что запустили самый первый в России ИИС с ОПИФ. Это совершенно инновационный для российского рынка продукт, когда привычный и удобный для инвесторов открытый паевой фонд, знакомый, с понятным клиентским путем, с низкой ценой входа, может быть совмещен с функциями ИИС. Индивидуальный инвестиционный счет третьего типа — это то, что нам сейчас разрешил регулятор делать, и это действительно очень актуальное, на наш взгляд, продуктовое решение для клиентов, для очень широкого круга инвесторов.

Вклады и банковские счета растут в России очень сильно, сейчас у нас 70 трлн на депозитных счетах и вкладах, и одних только процентов в этом году на эту денежную массу будет получено порядка 10 трлн руб. Конечно же, клиенты, инвесторы в конце налогового периода получат квитанции и увидят, что налоговая нагрузка при текущих ставках будет весьма значительной. А для инвестора важно, сколько денег он получит на руки. И здесь разница с объявленной ставкой для вкладов, превышающих страховое покрытие, составит уже 2-3%. Инвесторы задумываются о том, какие есть инструменты для того, чтобы поработать с налоговой нагрузкой и воспользоваться теми льготами, которые дает сегодня нам регулятор.

И фонд «Левитан» как раз подходит для консервативного риск-профиля, он преимущественно касается денежного рынка и облигаций. Хотя, что называется, можно добавить немножко огоньку через увеличение срочности облигаций, входящих в портфель, на фоне изменения направленности денежно-кредитной политики Центрального банка. На этом мы тоже собираемся заработать для наших инвесторов. При этом фонд предполагает активное управление дюрацией.

— Какие облигации, какие инструменты входят в фонд, насколько они надежны? И какую доходность можно получить на выходе?

— На сегодняшний день это преимущественно облигации с фиксированной ставкой, облигации, которые наиболее чувствительны к движению процентных ставок в экономике, к изменению политики Центрального банка. Сегодня мы хотели бы ставить на начало цикла снижения процентных ставок и, соответственно, выбираем более долгосрочные, преимущественно корпоративные облигации самых качественных российских заемщиков и, конечно, ОФЗ, государственные облигации, зарабатывая как на кредитном спреде, так и на срочности этих инструментов. Средневзвешенная доходность портфеля составляет порядка 20% годовых. Но есть еще элемент дюрации, который будет давать дополнительную переоценку, прирост портфеля на фоне снижения процентных ставок.

— То есть цена на облигации будет расти, и к ней дополнительный плюс получается.

— Верно. Процентные ставки снижаются, а облигации растут в цене — это известная зависимость, и она эксплуатируется в фонде «Левитан», как и налоговые преимущества. Например, налоговый вычет на взносы — вы можете получить до 400 тыс. руб. ежегодно, внося средства в паевой фонд. При этом возврат НДФЛ будет осуществляться по ставке налогообложения, по которой вы платите НДФЛ каждый год, то есть от 13% и далее, в деньгах это от 52 тыс. до 88 тыс. руб. Кроме того, регулятор определил для ИИС третьего типа срок вложений на пять лет, он будет действовать еще в следующем году, но далее поэтапно будет повышен, поэтому целесообразно открывать такие счета уже сейчас. Соответственно, при выходе из инвестиций на горизонте пяти лет общая сумма дохода, которая не облагается налогом, может составить до 30 млн руб. Поэтому инвестор, даже очень состоятельный, вполне может рассмотреть такой инструмент для своего портфеля.

— Почему вы назвали свой фонд именно «Левитан?

— Ответ простой: это великий русский художник, в первую очередь он известен своими спокойными пейзажами. Соответственно, риск-профиль этого фонда консервативный, он позволяет инвестору спокойно переживать турбулентность, которая возникает, например, на рынках акций в России. Но вообще наша концепция шире, мы выходим с линейкой паевых фондов с функцией ИИС, она называется «Новые краски». У нас появится фонд «Репин», «Кандинский». Понятно, что стили этих художников разные. «Репин» — это более сбалансированный портфель, «Кандинский» — более агрессивный, портфель акций. Почему «Новые краски»? Потому что мы хотели бы через инструмент ИИС добавить новых красок в портфель наших клиентов, инвесторов, сочетая как удобство и привычность паевых фондов, их прозрачность, так и налоговые льготы, предоставляемые ИИС. Вот эти самые налоговые льготы — это и есть новые краски, которые мы привносим в портфель инвестора.