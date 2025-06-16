Стройке помешали древние греки

Суд запретил АО «Санаторий Кубань» проводить строительные и прочие работы на территории памятника археологии «Городище Горгиппия» в Анапе. По версии истца — краевого управления госохраны объектов культурного наследия — общество без согласования соорудило на месте античного города бассейн и приступило к благоустройству территории с помощью тяжелой техники. В результате, по данным ведомства, объект культурного наследия был поврежден. По словам юристов, подобные действия могут повлечь за собой не только административные санкции, но и уголовную ответственность, а также потерю репутации.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ

Пятнадцатый арбитражный апелляционный суд в Ростове-на-Дону удовлетворил жалобу краевого управления государственной охраны объектов культурного наследия на решение Арбитражного суда Кубани и запретил проведение земляных, строительных и хозяйственных работ на участке в границах федерального памятника археологии «Городище Горгиппия» в Анапе.

Согласно материалам дела, АО «Санаторий Кубань» без соответствующего согласования провело земляные работы с применением тяжелой техники, а также соорудило бассейн на территории «Городища Горгиппия», что повлекло уничтожение археологических предметов. Управление обратилось в Арбитражный суд Краснодарского края с иском к санаторию о запрете работ на территории античного города без разрешения. Также истец заявил ходатайство о принятии аналогичных обеспечительных мер.

Представитель санатория в суде настаивал, что на территории «Городища Горгиппия» не ведутся работы, выполнение которых требует предварительного получения разрешения органа охраны объектов культурного наследия. Кроме того, археологические артефакты, в соответствии с проектом благоустройства санатория обнаружены на глубине 2,1 м от современной поверхности, тогда как по проекту благоустройства на территории санатория «Кубань» не предусматривается выполнение земляных работ на глубину 0,8 м от уровня существующих отметок земли и покрытий. Работы по благоустройству территории обществом начнутся после получения в установленном законом порядке согласования органа культурного наследия Краснодарского края.

В марте кубанский арбитраж в удовлетворении ходатайства отказал, посчитав, что «истребуемые обеспечительные меры совпадают с предметом спора по иску». Однако суд апелляционной инстанции встал на сторону истца, указав, что «в случае непринятия обеспечительных мер судебная защита может быть нивелирована». «Ответчиком планируется проведение работ по устройству покрытий из асфальтобетона, плитки, щебеночного, резинового, засев газонных трав, устройство бортовых камней, подпорных стенок, а также работы по устройству конструкций фундаментов (сцена, бар, фундамент под опоры светильников, прокладка кабеля освещения в траншее). Максимальная глубина среза грунта по данным работам составляет 0,8 м. Между тем глубина залегания археологических артефактов достоверно не установлена»,— сказано в постановлении Пятнадцатого арбитражного апелляционного суда.

Как пояснила краснодарский адвокат, эксперт по судебным спорам с недвижимостью и активами Екатерина Гусеина, законодательство строго регламентирует деятельность на подобных объектах: «В отношении земель, входящих в состав объектов культурного наследия или их охранных зон, любое вмешательство, затрагивающее культурный слой или визуальное восприятие объекта, требует предварительного согласования в соответствии со ст. 45 ФЗ №73-ФЗ», — отметила она.

По словам юриста, в случае повреждения объекта культурного наследия виновные могут быть привлечены к уголовной ответственности по статье 243 УК РФ, предусматривающей до шести лет лишения свободы. Помимо этого, за нарушение охранных мер предусмотрены административные штрафы по статье 17.13 КоАП РФ — для юридических лиц суммы варьируются от 200 тыс. до 20 млн руб. в зависимости от масштаба ущерба.

Также в случае невыполнения судебного запрета может быть применен дополнительный штраф по статье 17.15 КоАП РФ. В ряде случаев законодательство обязывает виновника снести незаконные постройки за свой счет.

Член Гильдии российских адвокатов Владимир Гончаров отмечает, что для санатория подобные нарушения чреваты не только финансовыми и юридическими рисками, но и потерей репутации. Специалист уверен, что подобные действия могут поставить под сомнение статус объекта как элемента культурной идентичности региона.

«Санаторий, работающий на исторической территории, обязан не только получать согласования, но и строить стратегию, исходя из понимания ценности этой территории. Любые действия здесь — это зона повышенной юридической и общественной ответственности»,— заявил господин Гончаров.

В свою очередь, краснодарский юрист Виктория Ошуева обращает внимание на юридическое понятие «освоение территории», под которым понимается комплекс мероприятий, направленных на подготовку земельного участка к хозяйственному использованию. Она подчеркивает, что данный термин включает как капитальное, так и некапитальное строительство, причем последнее носит временный характер, но также подлежит строгому контролю и обязательному согласованию в охранных зонах.

«Запрет распространяется не только на возведение капитальных сооружений, но и на любые хозяйственные работы, способные повредить сохранность памятника. Все благоустройство планируется начинать только после получения необходимых согласований»,— комментирует госпожа Ошуева.

Нурий Бзасежев