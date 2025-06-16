Только 16% гостиниц Ставрополья соответствуют заявленной классификации

В Ставропольском крае лишь 16% гостиниц соответствуют заявленной классификации. Об этом заявил министр туризма и оздоровительных курортов региона Андрей Толбатов на пресс-конференции в Региональном информационном центре.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

С 1 сентября 2025 года в России действует закон, ограничивающий работу отелей, которые не соответствуют заявленному классу. Министерство туризма края получило новые надзорные полномочия для проверки гостиниц. Ведомство теперь может контролировать соответствие отелей установленным стандартам и законность их деятельности.

Министр подчеркнул, что первоочередная цель — не наказание владельцев отелей, а содействие гостиницам в переходе на законные условия работы.

Николай Аксенов