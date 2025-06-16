Краснодарца арестовали в Перми за попытку похитить у пенсионерки 1,4 млн рублей

В Перми арестован 20-летний житель Краснодара ДавидШибаев. Его подозревают впопытке получить отпенсионерки 1,4млнруб. Следствие считает его «дроппером»— звеном между организаторами мошеннической схемы иих жертвами. При задержании молодой человек, поданным полиции, распылил влицо оперативнику газ избаллончика, пишет РБК Пермь.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Уголовное дело опокушении намошенничество вособо крупном размере (ч.3ст.30,ч.4ст.159УК) возбуждено 6июня. Втот же день фигуранта доставили вотдел ипредъявили обвинение; 7июня Мотовилихинский райсуд избрал ему меру пресечения ввиде заключения подстражу.

Наапелляции, прошедшей 11июня, обвиняемый откомментариев отказался. Адвокат МаксимНовиков заявил, что денег потерпевшая нелишилась ипросил заменить арест наболее мягкое ограничение. Прокурор ДанисХасанов возразил, указав наотсутствие уШибаева постоянного адреса илегального дохода; кроме того, при задержании тот применил газовый баллончик.

Судья НадеждаДоденкина спросила, зачем краснодарец приехал вПермь. «Прилетел поработе, из за которой теперь сижу: работа оказалась плохой»,— сказал обвиняемый. Арест продлен до6августа; фигурант Шибаев помещен вСИЗО.

Источник издания, знакомый сматериалами, неисключает второго уголовного дела— пост.318УК (насилие вотношении представителя власти) засопротивление полиции.

Вячеслав Рыжков