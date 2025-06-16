На трассе М-4 «Дон» демонтируют две автобусные остановки

В Ростовской области демонтируют две остановки общественного транспорта во время ремонта М-4 «Дон». Об этом сообщает пресс-служба администрации города Шахты.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Уточняется, что речь идет об остановках «Поворот на Аютинский» на км 993+463 (слева) и км 993+777 (справа) трассы. Демонтировать остановки планируют уже в июле. Как ранее сообщал «Ъ-Ростов», на трех участках трассы М-4 «Дон» с 9 июня начали реконструкцию мостов у развязки Шахты — Новочеркасск — Новошахтинск.

Константин Соловьев