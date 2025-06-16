Набор в медколледжи Кубани на бюджетные места увеличился на 40%

В Краснодарском крае на 40% увеличился набор на бюджетные места в медицинских колледжах. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор региона Вениамин Кондратьев.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба администрации Краснодарского края Фото: Пресс-служба администрации Краснодарского края

В Краснодарском крае строят фельдшерско-акушерские пункты и кабинеты врачей общей практики. Параллельно модернизируют действующие больницы и поликлиники, оснащая их новым оборудованием.

По словам Вениамина Кондратьева, власти региона уделяют особое внимание поддержке медицинских кадров. 400 работников здравоохранения получили региональную выплату в размере 1 млн руб. на погашение ипотечного кредита. Для специалистов приобрели 300 служебных квартир.

«Мы продолжим работу в этом направлении, чтобы медицина нашего региона и впредь оставалась надежным гарантом здоровья и благополучия жителей и гостей Кубани», — отметил губернатор.

Алина Зорина