Сочинские чирлидеры завоевали два золота на всероссийских соревнованиях

Спортсменки из Сочи стали двукратными победителями всероссийских соревнований по чир спорту «Первые в Сибири», которые прошли в Новосибирске. Турнир собрал более 2,3 тыс. участников из 27 регионов России и входит в число крупнейших всероссийских стартов, включенных в официальный календарь Союза чир спорта России, сообщает пресс-служба администрации курорта в своем Telegram-канале.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба администрации Сочи Фото: пресс-служба администрации Сочи

Золотые медали в индивидуальном зачете завоевал дуэт Виктории Мовьян и Дарьи Петровой, а командную победу принесла сборная «Волна». Обе команды проходят подготовку под руководством тренера Алевтины Корниловой на базе сочинской спортивной школы олимпийского резерва №24.

По информации городского департамента физической культуры и спорта, чир спортом в Сочи занимаются около 300 человек. Чир спорт официально признан в России и с 2016 года входит в перечень дисциплин, одобренных Международным олимпийским комитетом. Направление сочетает элементы гимнастики, танца, акробатики и аэробики и продолжает развиваться как массовый и соревновательный вид спорта на региональном и федеральном уровнях.

«Ъ-Сочи» писал, что сочинские гандболистки Виктория Нагабедян и Виктория Алексеева завоевали серебро на всероссийских соревнованиях среди девушек до 13 лет, выступая за сборную Краснодарского края. Турнир проходил в Тольятти, участие в нем приняли 12 команд со всей страны.

Мария Удовик