Ливни ожидаются в Нижегородской области 16 июня
Сильные дожди ожидаются в Нижнем Новгороде и местами по области 16 июня. Об этом сообщили в региональном управлении МЧС.
Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ
В ведомстве предупредили, что в непогоду повышается вероятность возникновения чрезвычайных ситуаций, связанных с подтоплениями, затруднениями в работе транспорта, нарушениями в системе ЖКХ, возникновением оползней и склоновых смывов.
Спасатели рекомендовали водителям снизить скорость движения, поскольку во время ливня ухудшается видимость, размываются обочины и повышается скользкость дороги.
По данным Гидрометцентра, в Нижнем Новгороде с 16 по 20 июня температура воздуха днем будет достигать +19-21°С. К воскресенью похолодает до +16°С. Неделя, по прогнозам синоптиков, будет облачной.