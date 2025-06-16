Росприроднадзор взыскивает 83 млн рублей с производителя бетона в Лермонтове

Северо-Кавказское межрегиональное управление Росприроднадзора 11 июня направило исковое заявление в Арбитражный суд Ставропольского края против ООО «Промдорстрой». Сумма требований превышает 83 млн руб., сообщается в картотеке арбитражных дел.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Компания занимается изготовлением бетона в городе Лермонтов. Детали искового заявления и дата судебного разбирательства пока не определены.

По данным системы «СПАРК-Интерфакс», ООО «Промдорстрой» зарегистрирован в Ставропольском крае в 2018 году. Основной вид деятельности — производство товарного бетона. Учредителем общества является Армен Арамян. Уставный капитал предприятия — 10 тыс. руб., чистые активы — 35 млн руб. Выручка компании за 2023 год составила 30,3 млн руб., прибыль — 110 тыс. руб. Финансовые показатели за 2024 год не указаны.

Тат Гаспарян