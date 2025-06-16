В Сочи за сутки выпало свыше месячной нормы осадков

В Сочи продолжается ликвидация последствий сильных осадков, выпавших за минувшие сутки. По информации городской администрации, в ряде районов курорта выпало свыше месячной нормы осадков, дожди идут повсеместно. Сейчас задействованы службы спасения, дежурные бригады ресурсоснабжающих организаций, персонал администраций внутригородских районов, а также рабочие федеральных, краевых и городских дорожных служб.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба администрации Сочи Фото: пресс-служба администрации Сочи

Специалисты завершили работы по очистке ливневой канализации на Гортопе. Сейчас мероприятия по устранению последствий непогоды продолжаются на автомобильной развязке Виноградная — Донская и в микрорайоне Мамайка. На участке федеральной трассы А-147 дорожники убирают упавшие деревья и ликвидируют последствия схода грунта небольшого объема. В операции задействованы 12 рабочих и три единицы техники. По словам главы города Андрея Прошунина, почти все последствия падения деревьев и локальных оползней устранены, новые случаи подтоплений не зафиксированы. Работа служб координируется на уровне оперативного штаба, при необходимости происходит перераспределение ресурсов.

Метеорологические службы предупреждают о сохранении неблагоприятных погодных условий в течение ближайших суток. По прогнозу, в понедельник и вторник, 16 и 17 июня, на территории Сочи и федеральной территории Сириус ожидаются проливные дожди, сопровождающиеся грозами и усилением ветра до 15–18 м/с. В акватории Черного моря прогнозируется штормовое волнение.

На реках и небольших водотоках возможен стремительный рост уровня воды, что может привести к локальным подтоплениям. В горной местности сохраняется риск образования селевых потоков малого объема.

В связи с ухудшением погодной обстановки все профильные службы Сочи переведены на режим повышенной готовности. Мониторинг обстановки осуществляется оперативным городским штабом, который координирует действия всех задействованных подразделений. Власти настоятельно рекомендуют жителям и гостям города воздержаться от посещения прибрежных зон, не оставлять автомобили под деревьями и вблизи рекламных конструкций, а также соблюдать меры предосторожности для защиты жизни и имущества.

Водителям рекомендуется учитывать метеоусловия и оперативные предупреждения при планировании маршрутов.

Мария Удовик