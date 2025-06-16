Мэрия передаст «Локомотиву» хоккейную базу в Ярославле

Мэрия Ярославля планирует передать нежилое здание хоккейной базы на Тутаевском шоссе, 56 Ассоциации «Хоккейный клуб «Локомотив» Ярославль» в качестве имущественного взноса. Вопрос рассмотрели 16 июня на заседании постоянной комиссии по вопросам управления и распоряжения муниципальной собственностью муниципалитета.

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Помимо здания, планируется передать также земельный участок под ним площадью 16,4 тыс. кв.м. В настоящее время имущество используется Ассоциацией по договору безвозмездного пользования от 2002 года, действующего 25 лет. Оно используется как тренировочная база и общежитие для проживания иногородних спортсменов, сейчас находится в удовлетворительном состоянии.

«В настоящее время здание требует масштабных финансовых затрат. Ввиду некоммерческого статуса Ассоциация ХК "Локомотив" и существенного финансирования Клуба со стороны ОАО "РЖД" реконструкция здания хоккейной базы может быть произведена при условии его передачи в собственность Ассоциации»,— говорится в пояснительной записке.

Мэрия является одним из соучредителей ассоциации и может вносить имущественные взносы. При этом клуб обязался, что здание будет использоваться для проживания воспитанников детско-юношеских школ.

Алла Чижова