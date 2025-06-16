Главе СКР доложат о ненадлежащем оказании медпомощи в Волгограде

Глава СК РФ Александр Бастрыкин поручил доложить о ненадлежащем оказании медпомощи женщине в Волгограде. Об этом сообщает инфоцентр.

По данным СМИ, в минувшем месяце женщина пожаловалась врачу одной из больниц областного центра на боли в груди, однако тот не стал проводить необходимое обследование. В итоге пациентка столкнулась с тяжелыми осложнениями. По данному факту следственные органы регионального подразделения СКР начали процессуальную проверку.

По поручению господина Бастрыкина начальнику волгоградского следственного управления Василию Семенову предстоит доложить о ходе и результатах проверки. Исполнение поручения поставлено на контроль в центральном аппарате ведомства.

Павел Фролов