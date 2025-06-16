Путин наградил орденом посла России в Иране

Президент Владимир Путин наградил посла России в Иране Алексея Дедова медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени. Такую же госнаграду получил заместитель директора второго департамента Азии Министерства иностранных дел Максим Баранов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Алексей Дедов

Фото: Валерий Шарифулин / РИА Новости Алексей Дедов

Фото: Валерий Шарифулин / РИА Новости

Соответствующий указ опубликован на портале правовых актов. В нем говорится, что Алексей Дедов и Максим Баранов награждены медалью ордена за вклад в реализацию внешнеполитического курса России и многолетнюю добросовестную дипломатическую службу.

Владимир Путин также присвоил госнаграды сотрудникам сферы медицины, образования, культуры, нефтегазовой отрасли. Директор детского центра «Артек» Константин Федоренко получил медаль ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени.

Алексей Дедов находится на дипломатической службе с 1982 года. С 2013 по 2019 год он был послом России в Пакистане, после чего был заместителем директора второго департамента Азии МИДа. Послом России в Иране назначен в сентябре 2022 года. Максим Баранов с 2011 по 2015 год работал генконсулом России в иранском городе Реште.

Петр Бузлаев