В Татарстане проведут капитальный ремонт участка автодороги Чистополь — Аксубаево — Нурлат. Стоимость работ составит более 339 млн руб. Соответствующий тендер опубликован на портале госзакупок.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран В Татарстане направят 339 млн руб на ремонт участка дороги Чистополь — Нурлат

Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ В Татарстане направят 339 млн руб на ремонт участка дороги Чистополь — Нурлат

Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Согласно документам закупки, объектом контракта является участок с 98-го по 102-й километр трассы, проходящий по территории Нурлатского района. Протяженность ремонтируемого отрезка — 4,7 км.

Работы будут финансироваться из республиканского бюджета. Завершение запланировано до 18 октября 2027 года. Заказчиком выступает ГКУ «Главтатдортранс».

Анар Зейналов