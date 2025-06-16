Власти Тольятти закупают двадцать новых автобусов

В Тольятти АО «ТПАТП № 3» приступило к закупке двадцати новых низкопольных автобусов большой вместимости. Об этом сообщил в своем Telegram-канале глава города Илья Сухих.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

По словам главы Тольятти, договор со СберЛизингом уже заключен. В ближайшее время главный инженер транспортного предприятия отправится на завод-изготовитель производить приемку подвижного состава. Модель автобусов — МАЗ 203047.

«На городские маршруты новые автобусы выйдут до конца августа 2025 года»,— пообещал господин Сухих.

Алексей Алексеев