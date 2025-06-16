Уралсиб повысил сумму вознаграждения агентам за привлечение бизнес-клиентов

Банк Уралсиб повысил сумму вознаграждения партнерам (физлицам и юрлицам) за привлечение на обслуживание в банк новых бизнес-клиентов – компаний и индивидуальных предпринимателей. Теперь за результативную рекомендацию – открытие каждого активного* счета в Банке Уралсиб новым бизнес-клиентом – партнер получит вознаграждение до 15 000 рублей.

Фото: ПАО «БАНК УРАЛСИБ»

Присоединиться к программе просто:

вы регистрируетесь в личном кабинете партнерской программы;

мы подтверждаем и подключаем;

вы заполняете заявки на открытие счетов для компаний или ИП в личном кабинете и получаете вознаграждение на карты и счета любых банков за каждый активный* счет или открытый продукт**.

Предложение может быть интересно компаниям и специалистам (фрилансерам, ИП и самозанятым, бухгалтерам, юристам, разработчикам и др.), оказывающим услуги, либо активно взаимодействующим с бизнесом.

Подробнее узнать о программе, а также зарегистрироваться в личном кабинете можно на сайте ПАО «БАНК УРАЛСИБ» и по телефону 8-800-700-77-16.

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* подробные условия – в разделе «Документы» на странице Программы: для юрлиц, для физлиц и ИП.

** При выполнении условий пользовательского соглашения.

Справка: Реклама. ПАО «БАНК УРАЛСИБ» (генеральная лицензия Банка России №30 от 10.09.15) входит в число ведущих российских банков, предоставляя розничным и корпоративным клиентам широкий спектр банковских продуктов и услуг. Основные направления деятельности – розничный, корпоративный и инвестиционно-банковский бизнес. Банку присвоен рейтинг Аналитического Кредитного Рейтингового Агентства (АКРА) «А» (RU), рейтинг Агентства «Национальные кредитные рейтинги» (Агентство «НКР») «А» и рейтинг Агентства «Эксперт РА» «ruА-». Интегрированная региональная сеть продаж финансовых продуктов и услуг Банка представлена в 7 федеральных округах и 48 регионах и по состоянию на 1 июня 2025 года насчитывает 196 точек продаж и 1350 банкоматов.

ПАО «БАНК УРАЛСИБ»