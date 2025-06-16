Выдача кредитных карт в Новосибирской области сократилась в 1,3 раза за год

По итогам мая жителям Новосибирской области было выдано 23,1 тыс. штук кредитных карт на 2,8 млрд руб. Это в 1,3 раза меньше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года (53,4 тыс.), сообщает Объединенное кредитное бюро (ОКБ).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

В сравнении с апрелем количество выдач сократилось на 9%, общий объем одобренных лимитов — на 5%. Средний размер лимита по карте за год вырос на 5%: со 116 тыс. руб. в мае 2024-го до 122 тыс. руб. в мае 2025-го.

Сокращение выдачи кредитных карт также отмечается в Красноярском крае (в 1,3 раза), Иркутской области (в 1,3 раза), Кузбассе (в 1,2 раза), Омской области (в 1,1 раз).

Выдача кредиток снижается непрерывно с мая прошлого года, отмечают в Национального бюро кредитных историй (НБКИ). Динамика связана с жесткой денежно-кредитной политикой регулятора по охлаждению кредитного рынка, а также с ограничениями в отношении показателя долговой нагрузки, считают эксперты. «Банки постепенно снижают свой аппетит к риску, ориентируясь на заемщиков с высоким уровнем кредитоспособности, а поток заявок от клиентов с недостаточными доходами, напротив, сокращается»,— считает директор по маркетингу НБКИ Алексей Волков.

Лолита Белова