Три новых птичника открыли в Павловском округе Нижегородской области
Два фермера построили в Павловском округе Нижегородской области три новых птичника в общей сложности за 200 млн руб. Проекты реализованы в рамках инициативы агрохолдинга «Русское поле» по развитию сотрудничества с фермерами, сообщили в региональном правительстве 16 июня.
Министр сельского хозяйства Нижегородской области Николай Денисов, замгубернатора Андрей Саносян (крайние слева) в новом птичнике
Фото: «Русское поле»
Концепция предполагает строительство частными фермерскими хозяйствами птичников при условии последующего выкупа всей продукции «Павловской птицефабрикой» (входит в агрохолдинг). Замгубернатора Андрей Саносян напомнил, что первые три птичника по этой программе открыли в 2022 году, и их расчетная окупаемость сейчас сократилась с планируемых 6 лет до 4,5.
Фермер Евгений Демидов рассказал, что в птичники заселили 38 тыс. цыплят, привезенных из павловского инкубатора в первый день жизни.
По словам министра сельского хозяйства региона Николая Денисова, строительство новых птичников даст прибавку около 2 тыс. тонн мяса в год.
Как писал «Ъ-Приволжье», агрохолдинг «Русское поле» к 2027 году намерен инвестировать в развитие мощностей более 20 млрд руб.