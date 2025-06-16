Три новых птичника открыли в Павловском округе Нижегородской области

Два фермера построили в Павловском округе Нижегородской области три новых птичника в общей сложности за 200 млн руб. Проекты реализованы в рамках инициативы агрохолдинга «Русское поле» по развитию сотрудничества с фермерами, сообщили в региональном правительстве 16 июня.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Министр сельского хозяйства Нижегородской области Николай Денисов, замгубернатора Андрей Саносян (крайние слева) в новом птичнике

Фото: «Русское поле» Министр сельского хозяйства Нижегородской области Николай Денисов, замгубернатора Андрей Саносян (крайние слева) в новом птичнике

Фото: «Русское поле»

Концепция предполагает строительство частными фермерскими хозяйствами птичников при условии последующего выкупа всей продукции «Павловской птицефабрикой» (входит в агрохолдинг). Замгубернатора Андрей Саносян напомнил, что первые три птичника по этой программе открыли в 2022 году, и их расчетная окупаемость сейчас сократилась с планируемых 6 лет до 4,5.

Фермер Евгений Демидов рассказал, что в птичники заселили 38 тыс. цыплят, привезенных из павловского инкубатора в первый день жизни.

По словам министра сельского хозяйства региона Николая Денисова, строительство новых птичников даст прибавку около 2 тыс. тонн мяса в год.

Как писал «Ъ-Приволжье», агрохолдинг «Русское поле» к 2027 году намерен инвестировать в развитие мощностей более 20 млрд руб.

Галина Шамберина