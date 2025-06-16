Песков: в Кремле видели заявление Нетаньяху о возможной смене власти в Иране

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что в администрации главы государства «видели, слышали и читали» заявление премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху о связи атак ЦАХАЛа с возможной сменой власти в Иране.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

«Мы осуждаем те действия, которые привели к такой опасной эскалации напряженности»,— сказал Дмитрий Песков на ежедневном брифинге. Вместе с тем, отметил он, в Иране наблюдается консолидация общества из-за атак Израиля.

15 июня в интервью Fox News премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что 80% населения Ирана хотело бы свергнуть нынешнее руководство. На вопрос, могут ли атаки Израиля привести к смене власти в Иране, господин Нетаньяху ответил: «Это может стать результатом, потому что иранский режим очень слаб».