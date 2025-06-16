«Преимущественно заявленные объекты возводятся за пределами ТТК»

Обозреватель “Ъ FM” Светлана Бардина рассказывает о том, какие новые проекты готовятся к выводу на рынок.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

Коммерческая недвижимость, точнее, офисная — один из наиболее динамично развивающихся форматов в сегменте новостроек. Новые бизнес-центры выводятся на рынок, причем спрос на них довольно высокий как в крупном формате, когда здание приобретается целиком, так и в мелкой нарезке. По данным специалистов компании NF Group, к 2030 году в городе будет введено в эксплуатацию почти 140 новых бизнес-объектов, общая площадь новых офисов в них более 6,5 млн кв. м. Преимущественно заявленные объекты относятся к классу А и возводятся за пределами ТТК. Около половины из них сконцентрированы в шести кластерах и в ближайшие годы смогут сформировать новые деловые кварталы. Это «Большой Сити», Ходынка, Савеловский и Калужский кластеры, а также Северный речной порт и Южный порт.

Запланированное строительство 6,5 млн кв. м деловой недвижимости может оказаться значимым рывком для сегмента, отмечают брокеры. Анонсированный объем составляет около четверти от запланированного совокупного предложения. Тем не менее с учетом рыночной практики ежегодно откладывается реализация примерно трети запланированного ввода. А фактические объемы будут, вероятно, зависеть от таких факторов, как ключевая ставка, геополитическая обстановка, а также реакция рынка на корректировку структуры экспозиции и инвестиционный спрос. Большинство будущих офисных центров в формирующихся деловых кварталах реализуются или планируются к реализации на продажу, данный подход соответствует финансовой модели, предпочтительной сейчас для большинства девелоперов.

Светлана Бардина