Регоператора ТКО в нескольких районах Ставрополья заменят по решению губернатора

Губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров дал указание организовать вывоз мусора в восточных районах региона. Прежде всего речь идет об утилизации отходов в Буденновском, Нефтекумском и прилегающих округах, сообщила пресс-служба губернатора и правительства Ставропольского края.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

В настоящее время там происходит смена регионального оператора, что создает трудности с вывозом мусора.

«Пока идет работа по смене регионального оператора, нельзя допускать того, чтобы населённые пункты утопали в мусоре. Самостоятельно с этим вопросом в территориях не справятся, необходима наша помощь. Прошу организовать соответствующую работу»,— подчеркнул Владимир Владимиров.

Глава региона поручил министру ЖКХ Александру Рябикину взять вопрос под личное наблюдение и направить экспертов, которые окажут содействие главам территорий в решении проблемы.

Николай Аксенов