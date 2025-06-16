Нина Журавлева возглавила Инновационный культурный центр Свердловской области

Генеральным директором Инновационного культурного центра (ИКЦ) Свердловской области назначена Нина Журавлева, сообщили в пресс-службе учреждения. Соответствующее распоряжение подписал глава региона Денис Паслер.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Нина Журавлева

Фото: Пресс-служба Инновационного культурного центра Свердловской области Нина Журавлева

Фото: Пресс-служба Инновационного культурного центра Свердловской области

«Своей главной задачей на посту генерального директора я вижу сохранение лидирующих позиций ИКЦ среди учреждений культуры региона и его дальнейшее комплексное развитие»,— отметила Нина Журавлева.

Нина Журавлева начала свою карьеру как учитель начальных классов, затем преподавала русский язык и историю, возглавляла школу №32 и городское управление образования. После чего руководила управлением образования Первоуральска. С 2015 года Нина Журавлева занимала пост заместителя министра образования Свердловской области, курируя вопросы общего и дополнительного образования, летнего отдыха, обучения детей с особыми образовательными потребностями, надзор и контроль в сфере образования.

Напомним, 3 июня 2024 года, экс-губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев отправил в отставку Нину Журавлеву в связи с ее уходом на пенсию.

Инновационный культурный центр — федеральный проект, который был создан в сентябре 2016 года и стал первым ИКЦ на территории РФ. Проект здания был разработан московским архитектором Борисом Бернаскони. Здание имеет оригинальную круглую форму, напоминающую разрез трубы. С 2017 года в состав ИКЦ вошли два филиала в Екатеринбурге: «Свердловский областной фильмофонд» и «Балетная труппа «ТанцТеатр». Кроме того, ИКЦ является оператором всероссийской акции «Ночь искусств» в регионе.

Полина Щуцкая