Экспорт продуктов из Челябинской области в Китай вырос на 17%

В 2024 году из Челябинской области в Китайскую Народную Республику экспортировали продовольствие на сумму 9,6 млн долларов. За год показатель вырос на 17%. За три месяца 2025-го экспорт увеличился на 28,5%, по сравнению с аналогичным периодом 2024 года, сообщает пресс-служба регионального министерства сельского хозяйства.

Сейчас Челябинская область выполняет национальную цель, согласно которой к 2030 году экспорт за рубеж должен вырасти в 1,5 раза по сравнению с 2021-м. Особо перспективным рынком региональный минсельхоз считает КНР. Так, в прошлом году после рабочего визита в соседнюю страну компания «Подовинновское молоко» получила лицензию, позволяющую поставлять в Поднебесную продукты из коровьего молока: мороженое, йогурты, творог, сухое молоко. Недавно начал экспорт куриных лапок в Китай производитель «Ситно». Организация собирается наладить ежемесячную поставку в 100 т продукции. Копейская «Сигма» уже обеспечивает каждый месяц внешние рынки 15 тыс. т растительного масла, что является 50% всего объема продукции компании. «Равис» готов отгружать на экспорт до 2 тыс. т субпродуктов в год. Кроме того, для диверсификации зарубежных поставок в 2025 году заинтересованные компании планируют оформить разрешение Россельхознадзора на ввоз в КНР гречихи и чечевицы, а также мяса.

Виталина Ярховска