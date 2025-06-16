В Ростовской области заработная плата рабочих выросла до 138 тысяч рублей

В Ростовской области представителям рабочих профессий готовы платить до 138 тысяч рублей в месяц. Об этом сообщили аналитики «Авито Работа».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Из сообщения следует, что наладчикам готовы платить 110,5 тыс. руб. в месяц. Эти специалисты занимаются обслуживанием промышленного оборудования. На втором месте — пескоструйщики. Им готовы предложить 109 тыс. руб. Специалисты в этой сфере контролируют качество обработки материалов.

Замыкают «тройку» дефектоскописты. Их средняя зарплата составила 62,8 тыс. руб. Дефектоскописты проверяют состояние материалов и конструкций на производстве.

Мария Хоперская