На Кубани выявили поддельные купюры на 300 тысяч рублей

Финансовые учреждения Краснодарского края за первые три месяца 2025 года обнаружили 89 поддельных банкнот на 300 тыс. руб., что на 30 экземпляров меньше показателя аналогичного периода предыдущего года. Об этом сообщает пресс-служба Южного ГУ Банка России.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

Чаще всего злоумышленники подделывали пятитысячные банкноты образца 1997 года — таких обнаружили 54 штуки. Фальшивых тысячерублевых купюр выявили 27, поддельных двухтысячных — четыре, а пятисотрублевых — одну. Среди подделок оказались и металлические деньги: специалисты нашли одну фальшивую монету.

Помимо подделок российской валюты, сотрудники банков выявили фальшивые иностранные денежные знаки: две банкноты номиналом $50. Все обнаруженные подделки изъяли из обращения. Согласно статистическим данным, фальшивые купюры чаще всего обнаруживают во время инкассации в торговых точках.

Специалисты рекомендуют при обнаружении сомнительных банкнот обращаться в банк для проведения экспертизы. В случае подтверждения подделки информация передается в правоохранительные органы.

Алина Зорина