Власти Ставрополья призывают ограничить торговлю спиртным на выпускных

Минэкономразвития Ставропольского края рекомендовало владельцам ресторанов и магазинов не продавать алкоголь 27-28 июня в местах проведения выпускных вечеров и на прилегающих территориях, сообщает пресс-служба ведомства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ

В эти дни пройдут выпускные у школьников, окончивших 9-й и 11-й классы. Российское законодательство не устанавливает ограничений на торговлю спиртными напитками в даты выпускных.

Рекомендации касаются владельцев ресторанов, магазинов и торговых точек, реализующих алкогольную и слабоалкогольную продукцию. Им предлагают прекратить продажу таких напитков в местах проведения мероприятий и на прилегающих территориях.

Николай Аксенов